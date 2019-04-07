İlkbaharın habercisi leylekler İstanbul'da

Her bahar mevsimin başlangıcında, batıda Atlas Okyanusu'ndan, doğuda Hint Okyanusu'na, güneyde Güney Afrika'nın Ümit Burnu'na kadar Afrika Kıtası'nın Ekvator kuşağı güneyinde kalan geniş topraklarda kışlayan leylekler, Avrupa ve Asya'nın Kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı.

Kanatlı misafirlerin Türkiye'ye Hatay üzerinden giriş yaparak gerçekleştirdikleri ilkbahar göçü, devam ediyor. Leylekler gruplar halinde Kırklareli'nden çıkış yapıp Avrupa'nın kuzeyinde bulunan çeşitli ülkelerine göç ediyor. Ciconia cinsi leylekler bu sabah İstanbul Anadolu Yakası, Küçük Çamlıca'da görüldü. Ağaçlarda dinlenen leylekleri gören vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla leylekleri görüntüledi.

AÇIK DENİZLERDE ZORLANDIKLARI İÇİN DAR BOĞAZLARI TERCİH EDİYORLAR



Uzmanlar, leyleklerin açık denizlerde uçarken zorlandıkları için genellikle kara alanlarını ve dar boğazları tercih ettiklerini, bu yüzden Çamlıca'da görüldüklerini belirtti. Günde sadece 10 saat uçabilen leylekler, 15 Mart- 15 Nisan tarihleri arasında Türkiye'de görülüyor.

Kaynak: DHA

