İlker Ayrık kimdir?

İlker Ayrık, 16 Ekim 1979 tarihinde Balıkesir‘de doğdu. Arnavut kökenli babasının adı Vehbi Ayrık’tır. Bir abisi ve bir ablası vardır. Babası, o 9 yaşındayken ölmüş. İlk, orta ve liseyi Balıkesir’de okumuş, Balıkesir Lisesinden mezun olmuştur. Endüstri mühendisi olmak isteyen İlker Ayrık, Lise son sınıfta okul tiyatrosuyla tanışınca fikri değişti.

18 yaşında 1997 yılında tiyatrocu olmak için İstanbul‘a giden İlker Ayrık, İstanbul’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde kurslara başladı. İki sene enim gördü. Bu arada Devlet Konservatuar sınavlarında başarılı olamadı. O iki yıldan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne girdi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünden 4 senede mezun oldu. 2005 yılında tiyatrocu arkadaşı Aykut Taşkın ile birlikte Pervasız Tiyatro adlı bir tiyatro kurmuştur. 2008 yılında ise Kent Oyuncuları’na katılarak Cimri oyununda görev aldı.

2000 yılından beri tiyatrolarda görünmesinden başka reklam, dizi ve sinema filmlerinde görevler aldı. 2009 yılında Geniş Aile dizisindeki rolü ile beğeni kazanan İlker Ayrık, 2012 yılında başlayan ve TRT‘de oynayan Seksenler dizisindeki Çağatay rolü ile herkes tarafından tanındı. 19 Temmuz 2012 tarihinden beri Kanal D’de yayınlanan Ben Bilmem Eşim Bilir adlı yarışma programını sundu.