İlker Ayrık kimdir?

İlker Ayrık, 16 Ekim 1979 tarihinde Balıkesir‘de doğdu. Arnavut kökenli babasının adı Vehbi Ayrık’tır. Bir abisi ve bir ablası vardır. Babası, o 9 yaşındayken ölmüş. İlk, orta ve liseyi Balıkesir’de okumuş, Balıkesir Lisesinden mezun olmuştur. Endüstri mühendisi olmak isteyen İlker Ayrık, Lise son sınıfta okul tiyatrosuyla tanışınca fikri değişti.
18 yaşında 1997 yılında tiyatrocu olmak için İstanbul‘a giden İlker Ayrık, İstanbul’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde kurslara başladı. İki sene enim gördü. Bu arada Devlet Konservatuar sınavlarında başarılı olamadı. O iki yıldan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne girdi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünden 4 senede mezun oldu. 2005 yılında tiyatrocu arkadaşı Aykut Taşkın ile birlikte Pervasız Tiyatro adlı bir tiyatro kurmuştur. 2008 yılında ise Kent Oyuncuları’na katılarak Cimri oyununda görev aldı.
2000 yılından beri tiyatrolarda görünmesinden başka reklam, dizi ve sinema filmlerinde görevler aldı. 2009 yılında Geniş Aile dizisindeki rolü ile beğeni kazanan İlker Ayrık, 2012 yılında başlayan ve TRT‘de oynayan Seksenler dizisindeki Çağatay rolü ile herkes tarafından tanındı. 19 Temmuz 2012 tarihinden beri Kanal D’de yayınlanan Ben Bilmem Eşim Bilir adlı yarışma programını sundu.
2013 yılının mart ayında Kıvanç Tatlıtuğ ve İlker Ayrık Akbank reklam filminde rol aldılar.
İlker Ayrık, haftada 3 gün dizi çekimi, hafta sonları iki gün televizyondaki yarışma programı ve geriye kalan iki günü de tiyatroya ayırdığını söylemiştir. Şimdi ise Fox TV'de yayınlanan "Aşkım Yaparsın" adlı programı sunmaktadır.
İlker Ayrık, 2009 yılında Sanem Ayrık ile evlendi. Ferit (d.15 Nisan 2013) adında bir oğlu vardır.
Oynadığı Tiyatro Oyunları :
2013 – Uçurtmanın Kuyruğu : Savaş Dinçel – Pervasız Tiyatro
2012 – Sığıntılar : Slawomir Mrozek – Pervasız Tiyatro
2010 – Annem Yokken Çok Güleriz: Enda Walsh – Tiyatro Gerçek
2008 – Cimri : Moliere – Kent Oyuncuları
2006 – Uçurtmanın Kuyruğu : Savaş Dinçel – Müjdat Gezen Tiyatrosu
2000 – Vişne Bahçesi : Anton Çehov – MSM Oyuncuları
2000 – Oz Büyücüsü : Frank Baum – MSM Oyuncuları
Filmleri :
2013 – Kedi Özledi
2013 – Çakallarla Dans 2:Hastasıyız Dede
2012 – Seksenler
2010 – Çakallarla Dans
2010 – Memlekette Demokrasi Var
2009 – Ramazan Güzeldir
2009 – Geniş Aile
2008 – A.R.O.G
2008 – Cesaretin Var mı Aşka
2008 – Babam Adam Olacak
2008 – Gökten Üç Elma Düştü
2007 – Çocuk (film)
2007 – Başımın Belası
2007 – Kuzey Rüzgarı
2006 – Son Osmanlı Yandım Ali
2006 – Gizli Patron
2006 – Karınca Yuvası
2005 – Kadın Her Zaman Haklıdır
2005 – Kısmet
2004 – Müjgan Bey
2004 – Omuz Omuza
2003 – Kasabanın İncisi
2002 – Aslı ile Kerem
2002 – 7 numara – Yankesici (bölüm 62)
2001 – Tatlı Hayat– Yavuz (Konuk Oyuncu)
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