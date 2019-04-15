İlker Başbuğ'dan İstanbul seçimi tweet'leri

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Başbuğ'un paylaşımları şöyle:

Atatürk, cumhuriyeti “ahlaksal erdeme” dayanan bir yönetim şekli olarak tanımlamıştır. İstenen cumhuriyet rejiminin yetiştirdiği kişilerin erdem sahibi olmasıdır.

Erdemli olmak, olaylar karşısında “vicdan muhakemesi” yapabilen, “güçlü karaktere” sahip insan olmaktır.Konfüçyüs insanların iki şekilde yönetilebileceğini ileri sürmüştür. Ona göre sadece ceza ile yönetilen insanlarda “şeref” ve “utanma” duygusu oluşmaz, erdemle yönetilenlerde ise hem “şeref” hem de “utanma” duygusu oluşur ve bu insanlar “doğru”yu ve “iyi”yi yapmaya çalışırlar.

Bugün hepimizin kendimize sormamız gereken sorulardan birisi şudur:

Olaylar karşısındaki tavrımızı, “vicdani” bir mahkemeye dayanarak mı, yoksa vicdanlarımızı kör kılarak, kişisel çıkarlarımıza, korkularımıza dayanarak mı alıyoruz? “Şeref” ve “utanma” duygusuna ne kadar sahibiz?

Demokrasi üzerindeki ilk yazılı değerlendirmeye, M.Ö. 5. yüzyılda kaleme alınmış Herodot Tarihi’nin üçüncü cildinde rastlanır: