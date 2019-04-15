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İlker Başbuğ'dan İstanbul seçimi tweet'leri

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
POLİTİKA  | 15.04.2019 09:00 | Son Güncelleme

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, İstanbul seçimlerinde yaşanan süreci eleştirerek, "Seçimlerle ilgili “kişilerin vicdanında” ve “kamu vicdanında” bazı soruların doğmasına neden olunması, demokrasimize zarar verir" dedi.

İlker Başbuğ'dan İstanbul seçimi tweet'leri

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Başbuğ'un paylaşımları şöyle: 

Atatürk, cumhuriyeti “ahlaksal erdeme” dayanan bir yönetim şekli olarak tanımlamıştır. İstenen cumhuriyet rejiminin yetiştirdiği kişilerin erdem sahibi olmasıdır.

Erdemli olmak, olaylar karşısında “vicdan muhakemesi” yapabilen, “güçlü karaktere” sahip insan olmaktır.Konfüçyüs insanların iki şekilde yönetilebileceğini ileri sürmüştür. Ona göre sadece ceza ile yönetilen insanlarda “şeref” ve “utanma” duygusu oluşmaz, erdemle yönetilenlerde ise hem “şeref” hem de “utanma” duygusu oluşur ve bu insanlar “doğru”yu ve “iyi”yi yapmaya çalışırlar.

Bugün hepimizin kendimize sormamız gereken sorulardan birisi şudur:

Olaylar karşısındaki tavrımızı, “vicdani” bir mahkemeye dayanarak mı, yoksa vicdanlarımızı kör kılarak, kişisel çıkarlarımıza, korkularımıza dayanarak mı alıyoruz? “Şeref” ve “utanma” duygusuna ne kadar sahibiz?

Demokrasi üzerindeki ilk yazılı değerlendirmeye, M.Ö. 5. yüzyılda kaleme alınmış Herodot Tarihi’nin üçüncü cildinde rastlanır:

Halkın yönetimi, yasalar önünde eşitlik, bütün sorunların tartışmaya sunulması ve yöneticilerin makamlarından hareketle sorumlu tutulmaları.

Özgürlük, bağımsız yargı ve seçimler demokrasinin temel öğeleridir. Demokrasi açısından seçimlerin önemi, 25 Ocak 2010’da söylediğim gibi şöyledir:

“Biz diyoruz ki, demokraside en önemli husus iktidarların seçimlerle, demokratik yöntemlerle el değiştirmesidir."

Kamu, toplum vicdanı; her zaman doğruyu gösterir. Seçimlerle ilgili “kişilerin vicdanında” ve “kamu vicdanında” bazı soruların doğmasına neden olunması, her şeyden önce korunması gereken, demokrasimize zarar verir.

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ilker başbuğ istanbul seçimi genelkurmay başkanı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
şimdi bu sözünden ne anlamalıyız paşa, Ak parti seçimde yaşanan hırsızlıkları ususüzlükleri araştırmasın mı diyorsun? yoksa Chpli ler ve imamoğlu suçunu itiraf etsin seçim yenilensin mi diyorsun. cümle uzatarak laf kalabalığı yapma, ayrıca sen hangi sıfatla seçimden, Türkiyem'den bahsediyorsun ki..
BEYLER SİZ NEYİN PEŞİNDESİNİZ ACABA?2 HAFTA OLDU DAHA SAYAMADINIZ DEĞİL Mİ? YOKSA BİR OPERASYON VE KUMPAS PEŞİNDE MİSİNİZ ACABA?YA DA ÇUVALLARA DAHA SAHTE OYLARINIZI SOKAMADINIZ MI?
Helal olsun İlker bey
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