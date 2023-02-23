İlyas Salman 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına yaptığı bağışla dikkat çekti! 'İlk kez pişmanım'

Yeşilçam'ın usta ismi İlyas Salman, 10 ili etkileyen depremden sonra evsiz kalan vatandaşlar için bir emekli maaşını bağışladığını açıkladı.

''ÇOK PARAM OLSAYDI...''

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Bir Kira Bir Yuva kampanyasına destek olan İlyas Salman, evsiz kalan afetzedelere bir emekli maaşını bağışladı. Konu hakkında açıklama yapan Salman, ''Düzenin sanatçısı olmadığım için ilk kez pişmanım. Çok param olsaydı, bu kampanyaya daha fazla katkı yapabilirdim ama bir emekli maaşımı bağışlayabiliyorum'' ifadelerini kullandı.



