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İlyas Salman: Lütfen benden nefret etmeyin

20.11.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu İlyas Salman, Elif Ana'yı anlatacak yeni filminde canlandıracağı karakter nedeniyle seyircilere seslenerek, "Filmden sonra lütfen benden nefret etmeyin" dedi.

İlyas Salman: Lütfen benden nefret etmeyin

1903’te Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen ve insanlara yardımseverliği ile tanınan Elif Ana’nın hayat hikâyesi beyazperdeye aktarılıyor. Yönetmen ve oyuncuların katılımıyla 25 Kasım’da çekimlerine başlanacak olan filmin tanıtım toplantısı bir otelde yapıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan oyuncu İlyas Salman, filmde canlandıracağı kötü karakter nedeniyle izleyicilere “Filmden sonra lütfen benden nefret etmeyin” dedi.

“DOLARLARINI, EUROLARINI ÖNÜME KOYSALAR OYNAMAM”

Salman ayrıca, “Çok konuştuğum zannedilir. İlk defa çok az konuşacağım. Elif Ana projesi karşıma getirildiğinde ‘Oynayabilir miyim?’ diye düşünmedim. ‘Oynarım’ dedim, her rolü oynarım. Hitler’i eleştiren bir filmde işkenceciyi de oynarım ama Hitler’i alkışlayan bir filmde dünyanın bütün dolarlarını, eurolarını önüme koysalar oynamam. Elif Ana analar dolusu Anadolu’nun yüreği geniş, yüreği zengin bir insanı. Onun projesinde kötü iyi ayrımı yapmadan rol almak mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

Yönetmen koltuğunda Semir Aslanyürek ve Kazım Öz’ün oturduğu, senaryosunu Nihat Behram, Semir Aslanyürek ve Kazım Öz'ün kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Aliye Uzunatağan, İlyas Salman, Cezmi Baskın, Ali Sürmeli ve Sermiyan Midyat yer alıyor.

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İlyas Salman
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Prensipli oyuncuymuş bilmiyormuyuz senin ne mal olduğunu. Parası versinler domalırsın dahi.
zaten öyle üstün bir oyunculuk karizman yokki son zamanlarda din düşmanlığı yaparak gözümüzden düşmüsün
Sen oynarsında kaç kişi senin filmini izler bilemem sende çok heveslenme bence :)))

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