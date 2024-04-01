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  4. İmamoğlu kazandı, Seren Serengil Sinan Akçıl'ın paylaşımına sert çıktı: "Ya ne dönek bir adamsın"

İmamoğlu kazandı, Seren Serengil Sinan Akçıl'ın paylaşımına sert çıktı: "Ya ne dönek bir adamsın"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.04.2024 07:09
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Seren Serengil ve Sinan Akçıl arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Serengil İmamoğlu'nu desteklediği için Akçıl'dan tepki görmüştü. Kurum'u destekleyen Sinan Akçıl'ın seçim sonrası paylaşımına Seren Serengil sert çıktı.

İmamoğlu kazandı, Seren Serengil Sinan Akçıl'ın paylaşımına sert çıktı: "Ya ne dönek bir adamsın"

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum için seçim şarkısı bestelemiş ve 'Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim' demişti. Bu açıklamadan bir süre sonra Seren Serengil de İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyince Akçıl şarkıcıya sert çıkmıştı.

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçimini önde tamamlaması sonrası Akçıl hemen paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

"KARAKTER ZAYIF"

Akçıl paylaşımında ''Bir Arkadaşım diyor ki 'İstanbul gitti.' Sanki bir diğer partiye oy veren Yunanistanlı. Hepimiz Türküz, Türkiye Cumhuriyeti için ve içinde yaşıyoruz, tek dileğim 4,5 yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak, sizin de öyle olsun, seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını. Bunları yazmak istedim" dedi.

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Seren Serengil ise bu yoruma dayanamadı ve paylaşımında "Ya ne dönek bir adamsın" diyerek sert çıktı. Serengil devamında ise "Çok şişmanlamışsın ama karakter hâlâ zayıf" dedi.


Yerel Seçim 2024


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