İmamoğlu makamına asmıştı... Atatürk tablosu geri dönüyor

31 Mart seçimlerinde İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde makam odasında asılı olan Atatürk tablosunu yeni makamına asmıştı. Tabloda, Atatürk depremzede bir vatandaş ile ilgilenirken resmediliyordu. 6 Mayıs'ta seçimlerin iptal edilmesinin ardından İBB Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından Atatürk tablosu tartışmalı şekilde kaldırılmıştı.

İmamoğlu “Tablo kalsın. Ben oraya tekrar geri döneceğimi biliyorum. İkincisi ben onu hediye etmekten onur duyarım da dedim. Ama ısrarla bizim arkadaşlarımıza geri verdiler” demişti.

İmamoğlu'nun 23 Haziran'da ikinci kez kazandığı seçimin ardından sosyal medyada binlerce kişi “O tablo yeniden asılacak” paylaşımında bulundu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da bugün sosyal medya hesabından hediye paketi yapılmış bir şekilde duran Atatürk tablosunun fotoğrafını paylaştı.

Çalık “Sevgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım @ekrem_imamoglu vatandaşı dinlemede bizlere örnek olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu güzel tablosu ait olduğu ve haksızca indirildiği yere, İBB makamınıza doğru yola çıkıyor” diye yazdı.

Tablonun mazbatanın verilmesinin ardından Beylikdüzü'nden Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasına gönderileceği öğrenildi.





