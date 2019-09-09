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İmamoğlu'ndan İSPARK'a zam sözleri: Finansal düzenlemeydi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.09.2019 19:42 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Benim yaptığım İSPARK'ta bir finansal düzenlemeydi" diye konuştu.

İmamoğlu'ndan İSPARK'a zam sözleri: Finansal düzenlemeydi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis komisyon toplantısının ilk oturumu yapıldı. Saraçhane'deki binada yapılan meclis oturumuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık yaptı.

"ZAM AYRI FİNANSAL DÜZENLEME AYRI"

İmamoğlu, bir AK Parti grup üyesinin İSPARK ücretlerine yapılan ve geri çekilen zamla ilgili eleştirilerine “Finansal düzenleme doğru. Sistemin içindeki bir takım yanlışlıkları düzeltmeyle ilgili aldığımız bir takım kararlar vardı. Onları açıkladım. Zam yanlış. Zam yapılmadı ama yapılmayacağı anlamına gelmiyor da dedim. Zam ayrı finansal düzenleme ayrı. Örnek olsun diye söylüyorum. Son bir buçuk iki ay içinde doğalgaza yüzde 32 zam yaptı merkezi hükümet. Mesela zamla ilgili bir örnek daha vereyim size akaryakıtta yüzde 30 artış var son 1 yılda. Ya da son bir örnek vereyim. Gıda fiyatlarında son bir yıldaki artış yüzde 54. Bir örnek daha vereyim, ses çıktı köprü zammı yüzde 47 zam bu. Benim yaptığım İSPARK'ta bir finansal düzenlemeydi onu söyleyeyim" şeklinde yanıt verdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ekrem imamoğlu İSPARK finansal düzenleme İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
hükümet yapınca zam sen yapınca finansan düzenleme yersen.
Asıl fırtına bir iki gün içinde kopacak! Akparti Makam Araçları ile ilgili görüşme istedi kabul edildi... Bakalım nasıl cevap vereceksin 1400 TL ye kiralanan araçları iade Edip; yerine 3200 TL ye araç kiralamanın nekadar Finansal bir Düzenleme olduğunu!!!
bunu da “evet evet adam finansal düzenleme yaptı” diye savunacak milyonlarca kişi var. başka sözüm yok
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