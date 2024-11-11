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İmza gününde o yazarın yüzüne kitap fırlatıldı! Hayatının şokunu yaşadı... 'İş iğrenç bir noktaya gitmiş!'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
11.11.2024 12:32
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Kısa sürede kitaplarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşan genç yazar Aslı Arslan, kitap fuarında sevenleriyle bir araya gelmişti. Arslan, imza verdiği sırada saldırıya uğradı, yüzüne kitap fırlatıldı.

İmza gününde o yazarın yüzüne kitap fırlatıldı! Hayatının şokunu yaşadı... 'İş iğrenç bir noktaya gitmiş!'

Beyaz Leke, Sokak Nöbetçileri gibi kitaplarla adını geniş kitlelere duyuran yazar Aslı Arslan, geçtiğimiz gün sevenleriyle imza gününde bir araya geldi. Son kitabını imzalayan genç yazar bir anda saldırıya uğradı.

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YÜZÜNE KİTAP FIRLATILDI!

Nedeni bilinmeyen olayda yazar Aslı Arslan'a kitaplar fırlatıldı ve kitaplardan bir tanesi yüzüne isabet etti. Saldırının ardından da alandan uzaklaştırılan Arslan hayatının şokunu yaşadı.

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Olayın ardından da genç yazar sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada "Tek hatırladığım havada parçalanmış kitaplarımı gördüğümdü. Birkaç saniye sonra diğer kitaplarım da yüzüme fırlatıldı. Bir yazar olarak kitaplarımın yırtılıp havada uçuşması asla tahammül edebileceğim bir şey değildi. Sonrasında öğrendim ki aynı provakasyon aynı adam tarafından diğer yazar arkadaşlarıma da yapılmaya çalışılmış.İş iğrenç bir noktaya gitmiş." ifadelerini kullandı.

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ASLI ARSLAN KİMDİR?

15 Ocak 1995 yılında Mersin’de dünyaya gelen genç yazar Aslı Arslan, üniversite eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Henüz 17 yaşında iken hikayelerini, internet üzerinden bir platform olan Wattpad ile, okurlarıyla buluşturmuştur. İlk kitabı Emare-Sarmaşık’ı 17 yaşındayken yazmaya başlayan yazar, özellikle genç okurlar tarafından oldukça ilgi görmüştür. Daha sonra Ephesus Yayınları tarafından ilk olarak 2017 yılında basılan Emare Aslı Arslan kalemi ile yazılan ve yazarın kitapları arasından basımı gerçekleşen ilk kitabıdır. İki kitaptan oluşan Emare serisi, Emare-Sarmaşık ve Emare-Pusula olarak isimlendirilmiştir. Emare serisinden sonra ise Aslı Arslan Sokak Nöbetçileri serisi ile adını iyice duyurmuş ve okur kitlesini genişletmiştir.

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