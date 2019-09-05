İnanç turizminin en önemli merkezlerinden! Akdamar Kilisesi 7'nci ayine hazır

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2010'dan bu yana eylül ayının ikinci pazarı gerçekleştirilen ayin için hazırlıklar tamamlandı. Ayin öncesi kilisenin bulunduğu Akdamar Adası'ndaki yürüyüş yolları düzenlendi, ahşap dinlenme alanları boyandı. Gölün zeminine döşenen 4 kilometrelik hatla suya kavuşturulan ada ile kilisenin çevresinde Gevaş Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması yapıldı. Gevaş iskelesinden adaya yolcu taşıyan tekne sahipleri de ayin günü kente gelecek ziyaretçilerin rahat yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla teknelerin motor bakımını yaptı, eksiklerini tamamladı. Akdamar Kilisesi'nde 8 Eylül'de yapılacak ayine, üst düzey Ermeni din adamlarının yanı sıra, Türkiye'nin birçok ili ile yurt dışından çok sayıda kişinin katılması bekleniyor. '8 AYDA 162 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ' Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, AA muhabirine, ayin için hazırlıkları tamamladıklarını, son değerlendirmeyi de cuma günü gelecek yetkililerle yapacaklarını söyledi. Ayine bakanlık düzeyinde katılımın olacağını belirten Aktuğ, Gevaş Belediyesinin de "Kardeşlik Sofrası" kurarak tüm misafirlere yemek ikramında bulunacağını aktardı.

Akdamar Adası ve kilisesinin Van için önemli bir destinasyon merkezi olduğuna işaret eden Aktuğ, şöyle konuştu: "Bu tür etkinlikler Van'ın tanıtımına çok büyük bir katkı sağlıyor. Geçen yıl 152 bin 440 olan adayı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı, bu yıl 8 ayda 162 bine ulaştı. Kalan 4 aylık sürede bu rakamın 200 bini bulmasını bekliyoruz. Bu da kentimiz adına sevindirici bir durum. Bu yıl Ermeni misafirlerimiz kente daha fazla geldi. Bu rakamlar kentin ekonomisine de olumlu katkı sağlıyor. Otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Yapılan rezervasyonlarla tüm otellerimiz eylül ayı sonuna kadar dolu. Ağustos ayında da aynı durum söz konusuydu. Yer sıkıntısı yaşandığı anda pansiyonlu okullarımızı devreye koyabiliriz." 'KARDEŞLİK SOFRASI KURACAĞIZ' Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer de tüm misafirlerin kentten mutlu ayrılması için her türlü hazırlığı yaptıklarını belirtti. Bu yıl ayine katılımın geçen yıllara oranla daha fazla olmasını beklediklerini ifade eden Sezer, şunları söyledi: