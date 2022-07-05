İnanılmaz ceza! Kocasını aldattığı ortaya çıkan kadın, eşini omzuna alıp sokak sokak gezdirdi

Hindistan'ın Borpadaw Köyü'nde ismi açıklanmayan bir kadın tam bir hafta boyunca ortadan kayboldu. Kimseye bir şey söylemeden evinden çıkan kadın adeta sırra kadem bastı. Kadının sağlığından endişelenen kocası annesini de çağırarak onu aramaya başladı. Polise kayıp ilanında bulacağı sırada köylülerden biri kişi, kadının sevgilisinin evinde saklandığını itiraf etti. Koca ve beraberindeki birkaç kişi kadını sevgilisinin evinde kıskıvrak yakaladı.

TEZAHÜRAT YAPTILAR

Kadının kocasını aldattığını öğrenen köy sakinleri ise inanılması güç bir şekilde kadını cezalandırdı. Kadının omuzlarına çıkan koca, beraberindeki kişilerin desteğiyle tüm köyün sokaklarını o şekilde gezdi. Bu gezi sırasında olayı izlemek isteyen halk ise kadına tezahürat ve küfürlerle tepki gösterdi.



