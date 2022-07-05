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  4. İnanılmaz ceza! Kocasını aldattığı ortaya çıkan kadın, eşini omzuna alıp sokak sokak gezdirdi

İnanılmaz ceza! Kocasını aldattığı ortaya çıkan kadın, eşini omzuna alıp sokak sokak gezdirdi

05.07.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Borpadaw Köyü'nde ismi açıklanmayan bir kadının kocasını aldattığı ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasından sonra halk tarafından cezalandırılan kadın kocasını omuzlarında taşımak zorunda kaldı. Kocası omuzlarındayken sokak sokak gezen kadının cezası saniye saniye kaydedildi.

Hindistan'ın Borpadaw Köyü'nde ismi açıklanmayan bir kadın tam bir hafta boyunca ortadan kayboldu. Kimseye bir şey söylemeden evinden çıkan kadın adeta sırra kadem bastı. Kadının sağlığından endişelenen kocası annesini de çağırarak onu aramaya başladı. Polise kayıp ilanında bulacağı sırada köylülerden biri kişi, kadının sevgilisinin evinde saklandığını itiraf etti. Koca ve beraberindeki birkaç kişi kadını sevgilisinin evinde kıskıvrak yakaladı.

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TEZAHÜRAT YAPTILAR

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Kadının kocasını aldattığını öğrenen köy sakinleri ise inanılması güç bir şekilde kadını cezalandırdı. Kadının omuzlarına çıkan koca, beraberindeki kişilerin desteğiyle tüm köyün sokaklarını o şekilde gezdi. Bu gezi sırasında olayı izlemek isteyen halk ise kadına tezahürat ve küfürlerle tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Aldatma
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