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İnce ince Yasemince'nin Sürahi Nine'si Yasemin Yalçın'ın son halini görenler şok geçirdi!

13.09.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnce İnce Yasemince dizisi uzun yıllar ekranlarda kaldı. Dizide, Sürahi Nine'yi canlandıran Yasemin Yalçın, oyunculuk performansıyla bir neslin aklına kazındı. Şimdilerde ise Yalçın'ı görenler şok oluyor.

İnce ince Yasemince'nin Sürahi Nine'si Yasemin Yalçın'ın son halini görenler şok geçirdi!

İnce İnce Yasemince, konusu ve oyuncularıyla bir zamanlara damga vuran televizyon yapımlarından biriydi. Bu dizide Sürahi Nine rolüyle tanınan Yasemin Yalçın, adeta yıllara meydan okudu.

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

İnce İnce Yaseminde dizisiyle bir neslin aklına kazınan Yasemin Yalçın şimdilerde 58 yaşında...

İnce ince Yasemince'nin Sürahi Nine'sinin son halini görenler şok geçirdi!

Başarılı oyuncu ve tiyatrocu Yasemin Yalçın, sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti.

İnce ince Yasemince'nin Sürahi Nine'sinin son halini görenler şok geçirdi!

Yalçın'ın pozunu görenler, onu genç kız sandı.

İnce ince Yasemince'nin Sürahi Nine'sinin son halini görenler şok geçirdi!

Yasemin Yalçın, İnce İnce Yasemince dizisindeki rol arkadaşı
İlyas İlbey ile hayatını birleştirdi.

İnce ince Yasemince'nin Sürahi Nine'sinin son halini görenler şok geçirdi!

İkilinin mutlu evliliği devam ederken, Yalçın eşiyle paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

İnce ince Yasemince'nin Sürahi Nine'sinin son halini görenler şok geçirdi!

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Anahtar Kelimeler:
İlyas İlbey Yasemin Yalçın Oyuncu yaşında
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