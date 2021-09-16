İnci'nin dedesi Memduh'u hiç böyle görmediniz! Meğer Kurtlar Vadisi'nde oynamış

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Memduh karakteriyle izleyiciyi gözyaşlarına boğan usta oyuncu Atilla Şendil'in, yıllar önce efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde oynadığı ortaya çıktı. 58 yaşındaki oyuncu, Kurtlar Vadisi'nde 'Mavi Turgut' lakaplı bir yeraltı baronunu canlandırmış.

Polat Alemdar, Atilla Şendil'in hayat verdiği tam adı Turgut Kuyucu olan baronun ofisini basıp Elif'in kaçırılmasından Turgut Kuyucu'yu sorumlu tutmuştu. Memati, bu süreçte Turgut'un oğlunu alıkoymuştu.

ATİLLA ŞENDİL KİMDİR?

Atilla Şendil, 1963 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı. Bu dönemde, Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde aktif yıllar geçirdi.

İSTANBUL DEVLET TİYATROSU'NDA MÜDÜRLÜK YAPTI

Atilla Şendil, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Yüksek lisansını, Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Ana Sanat Dalında tamamladı. Ayrıca Şendil bir dönem İstanbul Devlet Tiyatrosu müdürü olarak da çalıştı. Seslendirme sanatçısı da olan yıldız, kariyeri boyunca birçok televizyon dizisinde yer aldı.

ATİLLA ŞENDİL'İN YER ALDIĞI PROJELER

Çiçek Taksi - 1996-1997

Yedi Günah,Yedi Tepe, Bir Metropol

OKS Anneleri - 2007

Kurtlar Vadisi - 2004/2005

Baba Evi - 1997

Sende Gitme - 2011/2012

Leyla ile Mecnun - 2012

Vicdan - 2013

Güllerin Savaşı - 2014/2015

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2016/2018

Kral Şakir - 2016/2020

Masumlar Apartmanı - 2020



