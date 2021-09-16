İnci'nin dedesi Memduh'u hiç böyle görmediniz! Meğer Kurtlar Vadisi'nde oynamış

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Memduh karakteriyle izleyiciyi gözyaşlarına boğan usta oyuncu Atilla Şendil'in, yıllar önce efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde oynadığı ortaya çıktı. 58 yaşındaki oyuncu, Kurtlar Vadisi'nde 'Mavi Turgut' lakaplı bir yeraltı baronunu canlandırmış.
Polat Alemdar, Atilla Şendil'in hayat verdiği tam adı Turgut Kuyucu olan baronun ofisini basıp Elif'in kaçırılmasından Turgut Kuyucu'yu sorumlu tutmuştu. Memati, bu süreçte Turgut'un oğlunu alıkoymuştu.
Atilla Şendil, 1963 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı. Bu dönemde, Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde aktif yıllar geçirdi.
Atilla Şendil, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Yüksek lisansını, Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Ana Sanat Dalında tamamladı. Ayrıca Şendil bir dönem İstanbul Devlet Tiyatrosu müdürü olarak da çalıştı. Seslendirme sanatçısı da olan yıldız, kariyeri boyunca birçok televizyon dizisinde yer aldı.
Çiçek Taksi - 1996-1997
Yedi Günah,Yedi Tepe, Bir Metropol
OKS Anneleri - 2007
Kurtlar Vadisi - 2004/2005
Baba Evi - 1997
Sende Gitme - 2011/2012
Leyla ile Mecnun - 2012
Vicdan - 2013
Güllerin Savaşı - 2014/2015
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2016/2018
Kral Şakir - 2016/2020
Masumlar Apartmanı - 2020
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