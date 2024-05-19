İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü ilginç kombini ile sosyal medyanın diline düştü!

Televizyondaki ilk kez Kuzey Güney dizisinde ekran önüne çıkan Hazar Ergüçlü dizide Simay karakterine hayat vermişti.

Yıldızı parlayan Ergüçlü, Medcezir, Yüksek Sosyete, Hayat Sırları, Alev Alev gibi başarılı yapımlarda yer aldı.

"BU NASIL KOMBİN"

Hem tiyatroda hem de dizilerdeki başarısının yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de oynadığı İnci Taneleri dizisinde bir pavyon dansçısı olan Dilber'e hayat veriyor.

Hazar Ergüçlü son pozuyla adından söz ettirdi. İlginç kombini ile kamera karşısına geçen oyuncunun tarzı dikkat çekti.

Oyuncunun ilginç kombini sosyal medyada çok konuşuldu. Oyuncuya "Bu nasıl kombin", "Kombinin biraz ilginç ama yine güzel" gibi yorumlar yapıldı.





