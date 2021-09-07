İncilay Şahin kimdir, neden öldü? Oyuncu İncilay Şahin kaç yaşında, hastalığı neydi?

Pek çok farklı yapımda rol almış olan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu İncilay Şahin hayatını kaybetti. Şahin son olarak Yasak Elma dizisinde rol almıştı. Oyuncular Sendikası yaptığı bir açıklama ile sevilen ismin vefatını duyurdu. Peki İncilay Şahin kimdir, neden öldü?

İNCİLAY ŞAHİN KİMDİR?

Hayatı boyunca bir çok dizi, tiyatro ve sinema filminde rol almış olan ve en son Yasak Elma dizinde rol alan oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Açıklamada 'Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun' ifadeleri kullanıldı.

Oyuncu İncilay Şahin, 29 Ocak 1961 tarihinde Kayseri'de dünyaya gelmiştir. MSM Aktör Stüdyoda eğitim alan isim, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra çok sayıda sinema filmi ve dizide oynamıştır.

1995 senesinde Çiçek Taksi ile başladığı kariyerine 'Hayat Bilgisi', 'Adını Feriha Koydum', 'Yasak Elma' gibi yakın zaman projelerde de devam etmiştir. Şahin, 7 Eylül 2021'de hayatını kaybetti.

İNCİLAY ŞAHİN NEDEN ÖLDÜ?

Birçok dizi ve filmde rol alan İncilay Şahin'in oynadığı diziler arasında Adını Feriha Koydum, Umutsuz Ev Kadınları gibi yapımlar bulunuyordu. Adını Feriha Koydum dizisi ile de bilinen sevilen oyuncu İncilay Şahin'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü oyuncu vefatında 60 yaşındaydı. Oyuncunun meme kanseri sebebiyle tedavi gördüğü biliniyordu fakat ölüm nedeni henüz kesinleşmiş değil.

İNCİLAY ŞAHİN'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

Yasak Elma (Döne, 2019-2020)

Gülümse Yeter (Neriman Hanım, 2016)

Adını Feriha Koydum (Hala, 2011-2012)

Umutsuz Ev Kadınları (Sevim, 2011)

Doktorlar (2007)

Hayat Bilgisi (2003)

Yaz'ın Öyküsü (Saniye, 2015)

Yasak (2014)

Bana Artık Hicran De (Şadiye, 2014)

Yamak Ahmet (Dadı, 2012)

Kız Annesi (Remziye, 2011)

Canım Babam (Leopar Leyla, 2011)

Adım Bayram Bayram (Elmas Abla, 2011)

Nakş-ı Dil Sultan (Beki, 2010)

Gizli Dünyalar (2004)

İstanbul'da Aşık Oldum (Fatma, 2009)

Sakarya Fırat (2010)

Papatyam (Tarotçu Kadın, 2010)

Hicran Yarası (Safiye Anne, 2009)

Aşk Yakar (2008)

Aman Annem Görmesin (Cevriye, 2008)

Yersiz Yurtsuz (2007)

Elveda Derken (Şahika, 2007)

Büyümüş de Küçülmüş (Bölüm Oyuncusu, 2003)

Kuzenlerim (2002-2004)

Çiçek Taksi (1995)

Şifre (2005)

Çil Horoz (TV Filmi 2005)

Sevda Tepesi (Pembe, 2005)

Kapıları Açmak (2005)

Erkek Tarafı (2005)

Affet Beni (Kamil'in Ablası, 2005)

AB'nin Yolları Taştan (2005)



