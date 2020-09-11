İncir yedikten sonra neden bir bardak su içmelisiniz?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, sağlığımız için temel olan A, E ve K vitamini ile potasyum, kalsiyum gibi mineraller ve antioksidanlar yönünden zengin olan incire beslenmemizde mutlaka yer vermemiz gerektiğini belirtirken “Buna karşın bir orta boy incirin yaklaşık 35-40 kalori olduğu unutulmamalı ve porsiyon kontrolü elden bırakılmamalı. İki adet incir bir porsiyon yerine geçiyor. İçeriğindeki yüksek şeker nedeniyle diyabet hastalarının temkinli olmaları ve günde bir-iki taneden fazla tüketmemeleri gerekiyor” diyor.

KAN BASINCINI DENGELEMEYE YARDIMCI

Sodyum ve potasyum kan basıncısı dengesi için önemli iki mineral. Özellikle sebze, meyve grubu yiyecekleri az tüketen, sıklıkla hazır yemek yiyen, yemeğin tadına bakmadan tuz ekleyenlerde sodyum miktarı yükselirken potasyumda eksiklikler görülebiliyor. Bu şekilde beslenmek hipertansiyona yani yüksek tansiyona neden olabiliyor. Potasyum yönünden zengin olan incir ise kan basıncının dengelenmesine yardımcı oluyor.

ZAYIFLAMAK İSTEYENLERİN DESTEKÇİSİ

Günlük 25-30 gram posa tüketimi kan basıncından kan şekerine, bağırsakların düzenli çalışmasından iştah kontrolüne kadar birçok fayda sağlıyor. İncirin posadan zengin olması tüm bu etkileri görmeye yardım ediyor. Tatlı mı tatlı olması sayesinde de zaman zaman yaşanan tatlı isteklerine çare oluyor.