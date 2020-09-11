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İncir yedikten sonra neden bir bardak su içmelisiniz?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yazın tatlı mı tatlı meyvelerinden olan ve lezzetli olduğu kadar sağlığımıza da birçok fayda sağlayan incir, artık son demlerini yaşıyor… Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, incirin faydalarını anlattı, sağlıklı incir tatlısı tarifi verdi.

İncir yedikten sonra neden bir bardak su içmelisiniz?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, sağlığımız için temel olan A, E ve K vitamini ile potasyum, kalsiyum gibi mineraller ve antioksidanlar yönünden zengin olan incire beslenmemizde mutlaka yer vermemiz gerektiğini belirtirken “Buna karşın bir orta boy incirin yaklaşık 35-40 kalori olduğu unutulmamalı ve porsiyon kontrolü elden bırakılmamalı. İki adet incir bir porsiyon yerine geçiyor. İçeriğindeki yüksek şeker nedeniyle diyabet hastalarının temkinli olmaları ve günde bir-iki taneden fazla tüketmemeleri gerekiyor” diyor.

KAN BASINCINI DENGELEMEYE YARDIMCI

Sodyum ve potasyum kan basıncısı dengesi için önemli iki mineral. Özellikle sebze, meyve grubu yiyecekleri az tüketen, sıklıkla hazır yemek yiyen, yemeğin tadına bakmadan tuz ekleyenlerde sodyum miktarı yükselirken potasyumda eksiklikler görülebiliyor. Bu şekilde beslenmek hipertansiyona yani yüksek tansiyona neden olabiliyor. Potasyum yönünden zengin olan incir ise kan basıncının dengelenmesine yardımcı oluyor.

ZAYIFLAMAK İSTEYENLERİN DESTEKÇİSİ

Günlük 25-30 gram posa tüketimi kan basıncından kan şekerine, bağırsakların düzenli çalışmasından iştah kontrolüne kadar birçok fayda sağlıyor. İncirin posadan zengin olması tüm bu etkileri görmeye yardım ediyor. Tatlı mı tatlı olması sayesinde de zaman zaman yaşanan tatlı isteklerine çare oluyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNE FAYDALI

Günlük posa tüketiminin düşük olması, hareketsizlik, az su içmek gibi nedenlerle yaşanan bağırsak tembelliğinde çözüm için incir son derece etkili bir besin kaynağı. Yüksek posa içeriği sayesinde incir, bağırsakların iyi çalışmasını sağlıyor. İncir yedikten sonra bir bardak su içmeyi de unutmayın. Çünkü incirin ardından içeceğiniz bir bardak su bağırsaklarınızın çok daha etkili çalışmasını sağlar.

YAŞLANMA KARŞITI

Mor renkli meyve ve sebzeler, hücre hasarına karşı koruyucu olduğu bilinen bir antioksidan türü olan antisiyoninden yönünden zengin olurken; incir de lezzetli olmasının yanı sıra zengin antisiyonin içeriği sayesinde kolajen yapımını artırıyor ve cilt sağlığına etki ediyor. Böylece yaşlanma karşıtı etkisi de ortaya çıkıyor.

MEME VE KOLON KANSERİNE KARŞI SAVAŞÇI

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz “İçerdiği çeşitli antioksidanlar, potasyum, kalsiyum gibi mineraller sayesinde bağışıklığı kuvvetlendiren incir, kanserden korunmada fayda sağlıyor. Vücuttaki aşırı östrojen hormonunun kadınlarda meme kanserine yol açabildiği biliniyor. İncir ise bu etkinin ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca içeriğindeki lif sayesinde vücuttaki atıkların hızlı atılmasına katkıda bulunduğu için kolon kanserine karşı koruyucu olduğunu da söyleyebiliriz” diyor.

MEVSİMİNDE TAZE İNCİR TÜKETİN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz "Taze ve kuru meyveler arasındaki fark içerdikleri su miktarı. Taze meyveler yüzde 80-90 oranında su içerirken kuru meyvelerde bu oran yüzde 15-20 civarında. Kuru meyvelerde su oranı azalınca meyve şekeri daha ön planda oluyor. Hem taze hem kuru meyveler posa ve antioksidan açısından zengin, her iki şekilde de tüketilebilir ancak mevsimindeyken tazesini tüketmek su ve meyve şekeri dengesi açısından ilk tercih olmalı” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, tatlı isteğinizi bastırabilecek taze ve kuru incirle hazırlayabileceğiniz iki tatlı tarifi verdi.

LEZZETLİ 2 TATLI TARİFİ

İncir uyutması

7-8 kuru inciri sıcak sütte bekletin. Yumuşayan incirleri küp küp kesin. Başka bir tencerede 2-2,5 su bardağı kadar sütü ısıtın. Yumuşatıp, küp küp kestiğiniz incirleri sütün içerisine ekleyip blenderdan geçirin. Kaselere bölüştürüp, oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat bekletin. Daha sonra buzdolabına alın. İki malzemeli ve şekersiz tatlınız hazır.

İncir kasesi

1 kase yoğurdun içerisine 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi ekleyip, karıştırın. Üzerine 2 adet inciri dilimleyin, 1 tatlı kaşığı kadar fıstık ezmesi ilave edin. Tarçın ile süsleyin. İncir kasesini tatlı istekleri için birebir pratik bir ara öğün olarak düşünebilirsiniz.

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