Indiana Jones karakterinin ikonik hale gelen fötr şapkası 300 bin dolara satıldı

Indiana Jones film serisi sinema sektörüne damga vuran kült yapımlar arasındaki yerini koruyor. Harrison Ford’un oyunculuğuyla özdeşleşen serinin beşinci halkası için çekimler başladı. Ancak yeni filmden hemen önce seriye dair ilginç bir gelişme yaşandı. Indiana Jones’in ikonik hale gelen fötr şapkası satıldı.

Indiana Jones filminin Doom Tapınağı’nda kullanılan imzalı fötr şapkası Los Angeles'taki bir müzayedede beklenenden daha yüksek bir fiyata yeni sahibine kavuştu. Başlangıçta 150-200 bin dolar arasında bir ücret ödenmesi bekleniyordu. Ancak kimliği belirsiz bir kişi 300 bin dolara şapkayı evine götürdü.



