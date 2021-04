Mads Mikkelsen ‘Indiana Jones 5’ filminin oyuncu kadrosuna dahil oldu

Popüler macera serisinin son bölümünde Harrison Ford ve Phoebe Waller-Bridge'le birlikte rol alacak. Büyük bir merakla beklenen filmin oyuncu kadrosuna son olarak Mads Mikkelsen katıldı.

78 yaşındaki Harrison Ford’un canlandırdığı fötr şapka giyen, gösterişli arkeolog olarak ikonik hale geldi. Mads Mikkelsen, “Indiana Jones 5” filminde yer alacak ve popüler macera serisinin son bölümünde James Mangold, yönetmen koltuğunu ilk dört “Indiana Jones” filmini yöneten Steven Spielberg'den devraldı. Spielberg'in hala filmin yapımında yer alması bekleniyor ve Kathleen Kennedy, Frank Marshall ve Simon Emanuel'le birlikte yapımcı olarak görev yapacak.

1981 yılında “Raiders of The Lost Ark” filmiyle başlayan Indiana Jones serisi, en son 2008 yılında “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” ile beyaz perdede izleyicisi ile buluşmuştu. Başrolünde Indiana Jones karakterini yine Harrison Ford’un canlandıracağı serinin beşinci filminin, Amerika Birleşik Devletleri’nde 29 Temmuz 2022’de vizyona girmesi planlanıyor.