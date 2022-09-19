İndirim eş anlamlısı nedir? İndirimin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde kullanımı

İndirim kelimesi genellikle ticaret alanında kullanılan bir terim olsa da günümüzde konuşma dilinde de sıklıkla kullanılır. Fiyatta değer düşümü yapılması anlamına gelen indirim, zam kelimesinin zıddıdır. İndirim kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "aşağı inmek, yatmak" anlamlarına gelen "en-" fiilinden türemiştir.
Maketlerde, mağazalarda, pazarlarda gibi pek çok alanlarda indirim kelimesi ile karşılaşırız. Dilimizde çok sık olarak kullanılan bu kelime aslında sektörel bir terimdir. İndirim keliemsinin eş anlamlısı olan sözcükler de mevcuttur. İndirimin eş anlamlısı kelimeler şu şekildedir:
İndirimin eş anlamlısı olan bu kelimeler de günlük konuşmadan ziyade ticarette kullanılan kelimelerdir. Konuşma dilinde daha çok indirim kelimesi kullanılır.
İndirim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler kurmak gerekirse:
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