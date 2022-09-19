İndirim eş anlamlısı nedir? İndirimin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde kullanımı

İndirim kelimesi genellikle ticaret alanında kullanılan bir terim olsa da günümüzde konuşma dilinde de sıklıkla kullanılır. Fiyatta değer düşümü yapılması anlamına gelen indirim, zam kelimesinin zıddıdır. İndirim kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "aşağı inmek, yatmak" anlamlarına gelen "en-" fiilinden türemiştir.

İndirim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hangileridir?

Maketlerde, mağazalarda, pazarlarda gibi pek çok alanlarda indirim kelimesi ile karşılaşırız. Dilimizde çok sık olarak kullanılan bu kelime aslında sektörel bir terimdir. İndirim keliemsinin eş anlamlısı olan sözcükler de mevcuttur. İndirimin eş anlamlısı kelimeler şu şekildedir:

Tenzilat

İskonto

İndirimin eş anlamlısı olan bu kelimeler de günlük konuşmadan ziyade ticarette kullanılan kelimelerdir. Konuşma dilinde daha çok indirim kelimesi kullanılır.

İndirimin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İndirim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler kurmak gerekirse:

Bulunduğumuz mağazada tüm ürünlerde tenzilat yapılacakmış

Bu ayakkabıları iskontolu aldım.

Tutacağımız evin fiyatı üzerinde bir tenzilat yapacak mısınız?

Bu ücretler üzerinde zaten bir iskonto uygulandı.

Manavdaki meyve fiyatlarında bir iyi bit tenzilat yapmışlar.

Teknoloji fuarında ürünlere tenzilat yapılması bizim için harika oldu.

Konuşulan fiyatlar çok pahalı, bu konuda bir tenzilat yapalım.

Geçen gün gittiğimiz kafede fiyatlarda iskonto yapmışlar.

Yapılan haberlerden sonra bakanlık çoğu ürünlerden tenzilat yaptırmış.

Ne kadar mağaza varsa yaşanılan son bu olaylardan sonra tenzilatlı satışa geçtiler.

Ne olurdu şu ürünlerde biraz daha tenzilata gitseler, bu maaşla hiçbir şey alamayız artık.



