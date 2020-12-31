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Industry için sık sık soyunmuştu... Karşılığını aldı

31.12.2020 09:29 | Son Güncelleme:
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İngiltere’nin en çok okunan yayınlarından Metro, 2020’nin en iyi dizilerini seçti. Yıla damga vuran I May Destroy You, Normal People ve The Undoing her listede olduğu gibi bu listede de ön sıralarda yerini aldı.

Her zamankinden daha fazla oyalanmaya ihtiyaç duyduğumuz bir yıl olan 2020’de imdadımıza televizyon ve dijital platformlar yetişti.

Milyonlarca kişi kanepelerinde sıkışmış, aynı eşofman altını giymiş ve haftanın beşinci Zoom toplantısında gözlerini kırparken, insanlar can sıkıntısını yenmek ve moralleri yüksek tutmak için yeni arayışlar içine girerken televizyon her fırsatta en büyük oyalayıcı oldu.

2020’de televizyon ekranlarının gördüğü en seksi sahneler2020’de televizyon ekranlarının gördüğü en seksi sahneler

Dünyanın dört bir tarafında kapatılan sinemaların yerini televizyonlar doldurdu. Televizyon dizileri ve programlarının başarısı göz dolduruyor. İngiltere’nin en çok okunan yayınlarından Metro, 2020’nin en iyi dizilerini seçti. İngiliz yapımı dizi ve programların ağırlığı fark ediliyor. İngiliz televizyonlarının klasik programları listede yer alırken HBO’nun yeni draması Industry de en iyiler arasına girmeyi başardı. Listenin üst sıralarında 2020’de çok konuşulan I May Destroy You, Normal People ve The Undoing yer aldı. İşte sıralı tam liste...

Schitt's Creek
I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!
Selling Sunset
What We Do In The Shadows
The Great British Bake Off
Gangs of London
The Boys
Queer Eye
The Last Dance
Sex Education
The Good Place
The Crown
Industry
The Mandalorian
Tiger King: Murder, Mayhem and Madness
Small Axe
The Queen’s Gambit
I May Destroy You
Normal People
The Undoing

Industry dizisinin yıldızı Marisa Abela: İç çamaşırımı çıkarmak konusunda...Industry dizisinin yıldızı Marisa Abela: İç çamaşırımı çıkarmak konusunda...

2020'nin en iyi televizyon programları ve dizileri

Schitt's Creek

Schitt's Creek

I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

Selling Sunset

Selling Sunset

What We Do In The Shadows

What We Do In The Shadows

The Great British Bake Off

The Great British Bake Off

Gangs of London

Gangs of London

The Boys

The Boys

Queer Eye

Queer Eye

The Last Dance

The Last Dance

Sex Education

Sex Education

The Good Place

The Good Place

The Crown

The Crown

Industry

Industry

The Mandalorian

The Mandalorian

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness

Small Axe

Small Axe

The Queen’s Gambit

The Queen’s Gambit

I May Destroy You

I May Destroy You

Normal People

Normal People

The Undoing

The Undoing
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