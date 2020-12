Industry için sık sık soyunmuştu... Karşılığını aldı

Her zamankinden daha fazla oyalanmaya ihtiyaç duyduğumuz bir yıl olan 2020’de imdadımıza televizyon ve dijital platformlar yetişti.

Milyonlarca kişi kanepelerinde sıkışmış, aynı eşofman altını giymiş ve haftanın beşinci Zoom toplantısında gözlerini kırparken, insanlar can sıkıntısını yenmek ve moralleri yüksek tutmak için yeni arayışlar içine girerken televizyon her fırsatta en büyük oyalayıcı oldu.

Dünyanın dört bir tarafında kapatılan sinemaların yerini televizyonlar doldurdu. Televizyon dizileri ve programlarının başarısı göz dolduruyor. İngiltere’nin en çok okunan yayınlarından Metro, 2020’nin en iyi dizilerini seçti. İngiliz yapımı dizi ve programların ağırlığı fark ediliyor. İngiliz televizyonlarının klasik programları listede yer alırken HBO’nun yeni draması Industry de en iyiler arasına girmeyi başardı. Listenin üst sıralarında 2020’de çok konuşulan I May Destroy You, Normal People ve The Undoing yer aldı. İşte sıralı tam liste...

Schitt's Creek

I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

Selling Sunset

What We Do In The Shadows

The Great British Bake Off

Gangs of London

The Boys

Queer Eye

The Last Dance

Sex Education

The Good Place

The Crown

Industry

The Mandalorian

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness

Small Axe

The Queen’s Gambit

I May Destroy You

Normal People

The Undoing