Öğrencilerine yanlışlıkla cinsel ilişki videolarını gönderen öğretmen dehşeti yaşadı: Bu nasıl oldu?

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir kadın öğretmen kişisel seks videosunu yanlışlıkla 200 öğrencisinin cep telefonuna gönderdi. Ohio’daki bir okulda meydana gelen olayın sonrasında öğretmen hakkında soruşturma başlatılırken, öğrencilerin telefonuna kayıtların nasıl ulaştığı da araştırıldı. Henüz herhangi bir suçlamada bulunulmadığı için adı açıklanmayan öğretmen okul tarafından disiplin cezasına çarptırılmadı ancak şimdilik ücretli izne ayrıldı.

VELİLERDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Öğrencilere ulaşan cinsel görüntülerin sonrasında veliler öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir Amerikan haber programına konuşan veli, “Bir ebeveyn olarak bu dehşet verici. Özellikle çocuklar etrafında bir otorite figürü ve rol model olarak gördükleri bir kişi tarafından bu yapıldığında anlamak mümkün olmuyor” dedi.



