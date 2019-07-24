İngiliz bilim insanı Lovelock'tan korkutan robot açıklaması

İngiliz Dail Mail gazetesine konuşan 100 yaşındaki bilim insanı Lovelock, bunun korkutucu bir şey olmadığını söyleyerek “Onların bizim yerimizi alacağını düşünmemiz aptallık. Bitkilerle birlikte yaşayabildiğimiz gibi onlarla da birlikte yaşayabiliriz, bizi öldürmeyecekler” diye konuştu.

Yarı makine yarı insan görünümlü robotlar ‘The Terminator’ ve ‘2001 Space Odyssey’ gibi ünlü bilim kurgu filmlerinde de konu edilmişti.

'BENİ OLDUKÇA RAHATSIZ EDİYOR'



Lovelock gazeteye “İnsanların, robotları, bizim kontrolümüzde olan ve her söylediğimizi yapacak köleler olarak düşünmesi beni oldukça rahatsız ediyor. Onlar bizi, bizim bitkileri gördüğümüz

şekilde görecekler, yani daha yavaş canlılar” ifadelerini kullandı.

'DÜNYANIN KONTRÖLÜNÜ ALACAK'



İngiliz bilim insanı, dünyanın kontrolünü insanlardan on binlerce kez daha hızlı düşünebilen yapay zekânın alacağını tahmin ettiğini söyledi. Lovelock ayrıca, cyborgların artışının, evrimin bir parçası olan baskın türlerin ortaya çıkışı olarak yorumladı.

Diğer yandan Google ve Microsoft’un eski yöneticisi Kai-Fu Lee, robotların 15 yıl içerisinde insanların yaptığı işleri yarısını alabileceğini düşünüyor. Lee, bunu sanayi devriminde çiftçilerin içinde bulundukları duruma benzetiyor.

Kaynak: DHA

