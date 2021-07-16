İngiliz Kraliyet ailesi üyesi Lady Amelia Windsor kullanılmış iç çamaşırlarını satışa çıkarttı

İngiliz Kraliyet ailesi katı kurallardan oluşan sert bir yapıdadır. Ancak Prenses Diana ile başlayan kurallara karşı koyma durumunu günümüzde de bazı Kraliyet ailesi üyeleri tercih etmeye devam ediyor. Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasından sonra aile bir kez daha gündeme geldi. Bu sefer tahtın 38. varisi olan Amelia eleştiri oklarının hedefi oldu.

Modellik yapan Amelia Windsor, İngiliz Kraliyet ailesinin en güzel kadını olarak seçilmişti. 24 yaşındaki model aldığı bir kararla kullanılmış iç çamaşırı ve pantolonlarını satmaya başladı. Windsor, iç çamaşırları için 50 ila 350 euro arasında değişen ücretler talep ediyor. Bu satıştan elde edeceği geliri ise hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı. Birçok kişi tahtın varisi olan bir kişinin iç çamaşırlarını satmasını doğru bulmadığını dile getirirken, Amelia'yı destekleyenler de oldu.



