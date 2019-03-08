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İngiliz muhafızın küçük asker için geri dönüp selam vermesi

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 08.03.2019 18:27 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenlerin yüzünü gülümsetti.

Ufak bir çocuk İngiliz muhafızlar gibi giyinerek, gelen askerlere selam veriyor. İlk önce görmezden gelen askerlerden biri geri dönüp küçük çocuğu selamlıyor ve tekrar görevine dönüyor.

İzleyenlerin içini ısıtan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Çocuk

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