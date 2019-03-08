İngiliz muhafızın küçük asker için geri dönüp selam vermesi

Ufak bir çocuk İngiliz muhafızlar gibi giyinerek, gelen askerlere selam veriyor. İlk önce görmezden gelen askerlerden biri geri dönüp küçük çocuğu selamlıyor ve tekrar görevine dönüyor.
İzleyenlerin içini ısıtan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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