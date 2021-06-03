İngiliz takımlarının Avrupa Süper Ligi'nden çekilmesi İngiltere gazetelerinde: 'Süper Lig çöktü'

"Chelsea, UEFA'nın Avrupa futbolunu yönetme şeklini hâlâ sorunlu bulsa da, Süper Lig'de yer almanın doğru olmadığı kararına vardı."

"U dönüşü kulüp sahiplerinin itibarını da yerle bir etti. Avrupa Süper Ligi planının arkasındaki kilit isimlerden Manchester United'ın Başkan Yardımcısı Ed Woodward istifa etti.

Guardian, altı İngiliz takımının da çekilmesiyle, 12 kurucu takımın olduğu açıklanan Avrupa Süper Ligi'nin çöktüğünü yazıyor.

Gazete kulüplerin bu kararlarını açıklamadan önce, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Avrupa Süper Ligi durdurmak için hükümetin bir "yasal bomba" hazırladığını söylediğine de dikkat çekiyor.

"Kendilerine gol attılar"

i gazetesi ise "Kulüpler kendilerine gol attı" manşetini attı. Avrupa Süper Ligi planından geri dönülmesi için taraftarlar, siyasetçiler ve futbolcuların bir araya geldiğini yazan gazete, İngiliz hükümetinin futbol kulübü sahipliğine dair kanunları da değiştirme hazırlığında olduğunu duyuruyor.

Times da "kulüplerin, taraftarların öfkesine boyun eğmesiyle" Süper Lig'in ufalandığını yazıyor.

"Artık, yıllar boyu çok güçlü olan bu en büyük kulüpler, hiç olmadıkları kadar zayıf bir noktada. Artık taraftarlarını ezip geçemeyeceklerini biliyorlar. Artık hükümetin, bu milli sporun dengeleri tehdit edildiğinde müdahale edeceğini biliyorlar, ayrıca UEFA'nın 'bu kadar yeter' deyip oyunu kazanacağını da biliyorlar".

Gazete, İngiltere Başbakanı Johnson'ın girişimi "kartel" olarak tanımladığını hatırlatıyor.