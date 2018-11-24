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İngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 20:16 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Dolbazlar Ortaokulunda görev yapan İngilizce öğretmeni Mehmet Erbaş, okulun merdivenlerine kendisini asarak canına kıydı.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yaşanan üzücü olay, bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedavi gördüğü bildirilen Mehmet Erbaş’ın hafta sonunda düzenlenen kurs kapsamında dersini tamamladıktan sonra, öğrencilerini yolcu ettiği ve boyundan daha alçak olan merdivenlere kendisini astığı bildirildi.

ÖĞRENCİLER FARK ETTİ

Servis bekleyen öğrencilerin görerek bağırması üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, ipi kestikten sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi, Erbaş’a uzun süre kalp masajı yapmasına rağmen kurtarılamadı.

Erbaş’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna, ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

3 GÜN ÖNCE DE DENEMİŞ

Evli ve 1 çocuk babası olan Mehmet Erbaş’ın uzun süredir Dolbazlar’da görev yaptığı eşinin de Dolbazlar İlkokulunda sınıf öğretmeni olduğu bildirildi. Mehmet Erbaş’ın eşinin 3 gün önce jandarmaya kocasının eve gelmediğini bildirmesi üzerine cep telefonu sinyalinden Erbaş’a ulaşıldığı, okul bahçesinde yüklü miktarda ilaç aldığı ve hastanede midesi yıkanmak suretiyle hayata döndürüldüğü bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Öğretmenler Günü intihar

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