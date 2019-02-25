İngiltere'de gündem Sarri - Kepa kavgası

Manchester City'nin, penaltı atışları sonucu Chelsea'yi 4-3 yenerek kupayı kazandığı finalde, teknik direktör Sarri ile kaleci Kepa arasında yaşanan gerginliğin yankıları sürüyor.

Karşılaşma sonrası konuşan İtalyan teknik adam Sarri, olayın bir yanlış anlamadan ibaret olduğunu belirterek, "Sakatlandığını düşündüm. Durumu sağlık ekibi kulübeye geldiğinde anlayabildim. Kepa haklıydı ama yanlış şekilde hareket etti" yorumunu yaptı.

"ASLA TEKNİK DİREKTÖRÜN KARARINA UYMAMAZLIK YAPMAK İSTEMEDİM"

80 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle futbol tarihinin en pahalı kalecisi unvanının sahibi Kepa ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik direktör oynayamayacak durumda olduğumu düşünmüş. Ben de bir sorunum olmadığını ifade etmek istedim. Asla teknik direktörün kararına uymamak gibi bir niyetim yoktu." ifadelerine yer verdi.

"ANARŞİ, İSYAN"

İngiliz basını da olaya geniş yer ayırdı. The Guardian gazetesi, Kepa'nın çıkmayı reddetmesinin ardından Sarri'nin neredeyse sahayı terk edeceği olayı, "Chelsea'de anarşi" başlığıyla paylaştı. Sarri'nin alınan kötü sonuçlar nedeniyle baskı altında olduğunu hatırlatan Mirror, "İsyan" manşetini attı.