Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. İngiltere’de infial yaratan olay! Liseli siyahi öğrenci çırılçıplak soyularak arandı

İngiltere’de infial yaratan olay! Liseli siyahi öğrenci çırılçıplak soyularak arandı

16.03.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Londra kentindeki bir okulda dünya basınında geniş yankı uyandıran bir olay yaşandı. 15 yaşındaki siyahi bir öğrenci uyuşturucu madde taşıdığı gerekçesiyle çırılçıplak soyularak arandı. Tepki çeken olay ülkede infiale neden oldu.

İngiltere’de infial yaratan olay! Liseli siyahi öğrenci çırılçıplak soyularak arandı

Londra’nın Hackney bölgesindeki bir lisede 2020 yılında meydana gelen olayın detayları 2 yıl sonra ortaya çıktı.Buna göre 15 yaşındaki siyahi bir öğrenci uyuşturucu madde satıcılığı yapmakla suçlandı. Okuldan yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kızı çırılçıplak soyarak aradı.

REGL OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İddilara göre liseli kız polis ekiplerine regl olduğunu belirterek arama yapmaları için uygun olmadığını dile getirdi. Kızın regl olduğunu belirtmesine rağmen polis ekiplerinin detaylı bir şekilde arama yapması üzerine üzerinde uyuşturucu madde bulunmayan öğrenci ve ailesi polislerden şikayetçi olarak durumu mahkemeye taşıdı.

Kızını iş insanı zanneden baba, sosyal medyadan çıplak fotoğraflarını keşfedince hayal kırıklığını anlattıKızını iş insanı zanneden baba, sosyal medyadan çıplak fotoğraflarını keşfedince hayal kırıklığını anlattı

“DEHŞETE DÜŞTÜK”

Olayın yeninden mahkemede görülmesi üzerine açıklamalarda bulunan belediye meclisi üyesi Anntoinette Bramble, “Yaşananlar karşısında çok şaşkınız. Olanları duyduğumuzda dehşete düştük. Bunun sorumluları tüm kentten özür dilemeli ve gereken cezayı almalılar” ifadelerini kullandı.

Çinli çift Ukrayna sınırından iki bebeği kaçırırken yakalandı! “Gerçek ebeveynlerini bilmiyoruz”Çinli çift Ukrayna sınırından iki bebeği kaçırırken yakalandı! “Gerçek ebeveynlerini bilmiyoruz”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşı fırsata çevirmek istediler! Bebekleri alıp sınırdan...Savaşı fırsata çevirmek istediler! Bebekleri alıp sınırdan...
Cinsel ilişki sırasında öldürdü! Kasım Süleymani detayı...Cinsel ilişki sırasında öldürdü! Kasım Süleymani detayı...
Tüyler ürperten video! Eğer Putin Fransa’ya saldırırsa...Tüyler ürperten video! Eğer Putin Fransa’ya saldırırsa...
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Londra
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Fazla kiloları eleştirilince büyük beden model duştan paylaştı

Fazla kiloları eleştirilince büyük beden model duştan paylaştı

Kızını iş insanı zannediyordu! Çıplak fotoğraflarını görünce...

Kızını iş insanı zannediyordu! Çıplak fotoğraflarını görünce...

İlginç açıklama! “Seksi olduğum için çocuklarım...”

İlginç açıklama! “Seksi olduğum için çocuklarım...”

Cinsel organ itirafıyla olay yarattı! “Bu erkeklerin küçük...”

Cinsel organ itirafıyla olay yarattı! “Bu erkeklerin küçük...”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.