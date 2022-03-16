İngiltere’de infial yaratan olay! Liseli siyahi öğrenci çırılçıplak soyularak arandı

Londra’nın Hackney bölgesindeki bir lisede 2020 yılında meydana gelen olayın detayları 2 yıl sonra ortaya çıktı.Buna göre 15 yaşındaki siyahi bir öğrenci uyuşturucu madde satıcılığı yapmakla suçlandı. Okuldan yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kızı çırılçıplak soyarak aradı.

REGL OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İddilara göre liseli kız polis ekiplerine regl olduğunu belirterek arama yapmaları için uygun olmadığını dile getirdi. Kızın regl olduğunu belirtmesine rağmen polis ekiplerinin detaylı bir şekilde arama yapması üzerine üzerinde uyuşturucu madde bulunmayan öğrenci ve ailesi polislerden şikayetçi olarak durumu mahkemeye taşıdı.

“DEHŞETE DÜŞTÜK”

Olayın yeninden mahkemede görülmesi üzerine açıklamalarda bulunan belediye meclisi üyesi Anntoinette Bramble, “Yaşananlar karşısında çok şaşkınız. Olanları duyduğumuzda dehşete düştük. Bunun sorumluları tüm kentten özür dilemeli ve gereken cezayı almalılar” ifadelerini kullandı.



