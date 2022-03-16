Çinli çift Ukrayna sınırından iki bebeği kaçırırken yakalandı! “Gerçek ebeveynlerini bilmiyoruz”

İsimleri açıklanmayan Çinli bir çift, Ukraynalı bebekleri Romanya sınırındna kaçırmaya çalışırken yakalandı. Evrak eksikliği nedeniyle sorgulanan çift, Cerhnivsti’deki Porubne kontrol noktasında duruldu. Yerel haberlere göre, Ukrayna ve Romanya ortak Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı, Çinli çiftin birkaç hafta önce çocukları olmadan Ukrayna'ya geldiğini öğrendi. Ukrayna ve Romanya polisi şimdi soruşturma başlattı.

BEBEKLERİN GERÇEK AİLESİ ARAŞTIRILIYOR

Rusya’nın Ukrayna’daki işgali devam ederken bölgeden kaçmaya çalışanların görüntüleri dünya manşetlerindeki yerini aldı. Savaşı fırsat bilen Çinli bir çift ise iki bebeği ülke dışına çıkartmaya çalışırken yakalandı. Ukrayna sınır kuvvetleri tarafından bakılan bebeklerin resimleri hükümetin internet sitesinde yayınlandı. Gerçek ebeveynlerinin kimliği gibi bebeklerin geleceği de bilinmiyor.



