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Çinli çift Ukrayna sınırından iki bebeği kaçırırken yakalandı! “Gerçek ebeveynlerini bilmiyoruz”

16.03.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan ticareti özellikle Çin’de yaygın bir suç olarak kabul ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşını fırsat bilen Çinli bir çift, Romanya sınırından iki bebek kaçırmak isterken yakalandı. Ukrayna sınırında durdurulan çift tepkilere neden oldu.

Çinli çift Ukrayna sınırından iki bebeği kaçırırken yakalandı! “Gerçek ebeveynlerini bilmiyoruz”

İsimleri açıklanmayan Çinli bir çift, Ukraynalı bebekleri Romanya sınırındna kaçırmaya çalışırken yakalandı. Evrak eksikliği nedeniyle sorgulanan çift, Cerhnivsti’deki Porubne kontrol noktasında duruldu. Yerel haberlere göre, Ukrayna ve Romanya ortak Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı, Çinli çiftin birkaç hafta önce çocukları olmadan Ukrayna'ya geldiğini öğrendi. Ukrayna ve Romanya polisi şimdi soruşturma başlattı.

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BEBEKLERİN GERÇEK AİLESİ ARAŞTIRILIYOR

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Rusya’nın Ukrayna’daki işgali devam ederken bölgeden kaçmaya çalışanların görüntüleri dünya manşetlerindeki yerini aldı. Savaşı fırsat bilen Çinli bir çift ise iki bebeği ülke dışına çıkartmaya çalışırken yakalandı. Ukrayna sınır kuvvetleri tarafından bakılan bebeklerin resimleri hükümetin internet sitesinde yayınlandı. Gerçek ebeveynlerinin kimliği gibi bebeklerin geleceği de bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Ukrayna
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