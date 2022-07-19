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İngiltere'de rekor her dakika güncelleniyor! Ölü sayısında artış bekleniyor

19.07.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa ülkelerinin aşırı sıcaklarla mücadeledesi tam gaz devam ediyor. İngiltere'de bu sabah sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceyi görebileceği bildirildi. Halk, ciddi hastalık ve hatta ölüm risklerine karşı uyarıldı. Beklenen rekor sıcaklık Heathrow' da kaydedildi. Bölgede sıcaklık 40.2 C olarak kaydedildi.

İngiltere'de rekor her dakika güncelleniyor! Ölü sayısında artış bekleniyor

Avrupa, kavurucu sıcaklıkların nedeniyle zor günler yaşıyor. Birçok ülkede sıcaklık nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İngiltere’de ülke tarihinde ilk kez hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kırmızı alarm verildi ve hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçebileceği konusunda uyarı yapıldı.

TAM 40.2 DERECE

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Sabah saatlerinde Charlwood'da 39.1C ile rekor sıcaklığın kaydedildiği bildirildi. Ancak daha sonra 12.50'de Heathrow'da 40.2 ile yeni bir rekor kırıldığı açıklandı. Sıcaklıklar artmaya devame ederken, Dünya Meteoroloji Örgütü Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle ölümlerde artış beklediğini duyurdu.

HAYAT DURMUŞ HALDE

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İngiltere'de ulaşım hizmetlerinde aksama ve gecikmeler yaşandığı, hatta Luton Havalimanı'ndaki bir pistin aşırı sıcakların nedeniyle eridiği ve kapatıldığı bildirildi. Tren raylarının da sıcak havadan büküldüğü ve bu sebeple bazı seferlerin yapılamadığı açıklandı. Ülke genelinde yaklaşık 171 okul kapanırken, hastaneler acil olmayan operasyonları ertelediklerini bildirdi.

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