İngiltere Kralı 3. Charles protesto edildi! “Biz evimizi ısıtamıyoruz, yaptığın törenlerin parasını vergimizle ödüyoruz”

Monarşi karşıtı eylemciler, Senedd'de ve Cardiff Kalesi'nde düzenledikleri gösteri sırada İngiltere’nin yeni Kralı 3. Charles’ı protesto etti. Büyük Britanya'da Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri olan Galler’in prensliğini 50 yılı aşkın süredir devam ettiren Charles, Kral olarak ziyaret ettiği ülkede şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Galler başkentinin sokaklarını dolduran kalabalık Kral 3. Charles’ı büüyk sevgi ve saygıyla selamladı. Ancak Kralı Cardiff Kalesi’nde monarşi karşıtları bekliyordu. Kralı yuhalayarak tepki gösteren monarşi karşıtlarından bir kişi Kral Charles’a seslenerek harcamalarının vergilerden karşılandığını söyledi.

“GALLİ BİR KİŞİYE AİT OLMALIDIR”

Kral 3. Charles’ın ziyaretini katedralin dışında bekleyerek protesto eden 29 yaşındaki koruma bilimcisi Laura Thomas-Walters İngiltere Kralına önce adıyla seslendi. Ardından ise, "21. yüzyılda demokratik bir ülkede seçilmemiş bir devlet başkanına yer yoktur. Biz evimizi ısıtamıyoruz, yaptığın törenlerin parasını vergimizle ödüyoruz. Taç giyme töreni, cenaze pul değiştirme gibi resmi işlemler için milyonlarca sterlin ödeme yapılacak ve bu vergilerden karşılanacak. Kral Charles bir kuruş bile veraset vergisi ödemeyecek. Galler Prensi unvanının var olması gerektiğini düşünmüyorum. Eğer var olacaksa Galli bir kişiye ait olmalıdır” dedi.



