Kral 3. Charles kehaneti sosyal medyada gündem oldu! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

“Tarih tekerrür eder” tüm dünyada bilinen bir klişedir ancak bir sosyal medya kullanıcısı İngiltere Kralı 3. Charles’in tarih sahnesinde yaşanan olaylardan ilham alarak taht süresinin uzun ömürlü olamayacağını iddia etti. İngiltere Kralı’nın kendisinden önce aynı ada sahip iki hükümdarla aynı kaderi paylaşabileceğini dile getiren ‘Ches_du_chili’ isimli kullanıcının kehaneti herkesi şaşırttı.

HER İKİSİ DE ÖLMÜŞTÜ

İngiltere tarihinde Kral 3. Charles’tan önce hüküm süren iki tane daha Charles isimli kral olduğundan söz eden kullanıcı, monarkların hayatta kalmayı başaramadığını dile getirdi. ‘Ches_du_chili’ isimli kullanıcı gönderisine, “Kral 1. Charles, anayasal monarşiyi reddettiği için hapseldi ve daha sonrasında idam edildi. Kral 2. Charles ise Cromwell adlı fiili lider tarafından sürgün edilmeden önce iki yılını hükümdar olarak geçirdi, daha sonra dokuz yıl sonra Kral olarak geri alındı. Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar hükümdar olarak hayatta kalamadı” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları Ches_du_chili’ isimli kullanıcının paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. Gönderi kısa sürede binlerce yorum ve beğeniye ulaşmayı başardı. Bazı kullanıcılar kehanetin gerçekleşebileceğini söylerken bazıları ise İngiltere’nin yeni Kralına sahip çıkarak aynı kaderi yaşamak zorunda olmadığının altını çizdi.



