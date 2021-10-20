Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ’yılın yaşlısı’ ödülünü reddetti! “Kriterleri karşılamıyorum”

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ’yılın yaşlısı’ ödülünü reddetti! “Kriterleri karşılamıyorum”

20.10.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, insanın hissettiği yaşta olduğuna inandığını belirterek ilgili kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle bir dergi tarafından verilen ’yılın yaşlısı’ ödülünü geri çevirdi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ’yılın yaşlısı’ ödülünü reddetti! “Kriterleri karşılamıyorum”

İngiltere’de "The Oldie" dergisi tarafından her yıl önemli yaşlı insanların başarılarını kutlamak için verilen "yılın yaşlısı" ödülüne bu yıl Kraliçe II. Elizabeth layık görüldü. Ancak 95 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth, ödülü reddetti.

AÇIKLAMA YAPILDI

Kraliçenin Özel Sekreter Yardımcısı Tom Laing-Baker tarafından dergiye gönderilen mektupta, "Majesteleri insanın hissettiği yaşta olduğuna inanıyor. Bu nedenle ödülü kabul edebilmek için ilgili kriterleri karşıladığını düşünmüyor ve daha değerli bir alıcı bulacağınızı umuyor" ifadeleri kullanıldı.

Kraliçenin Nisan ayında hayatını kaybeden eşi Prens Philip, söz konusu ödülü 2011 yılında 90 yaşındayken almıştı.

(İHA)

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin dizi ve filmlere konu olan tuhaf kuralları!İngiliz Kraliyet Ailesi’nin dizi ve filmlere konu olan tuhaf kuralları!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Megan Fox ve genç sevgilisi Machine Gun Kelly’in gündemi sarsan pozuna bir gönderme de Celeste Barber’den geldiMegan Fox ve genç sevgilisi Machine Gun Kelly’in gündemi sarsan pozuna bir gönderme de Celeste Barber’den geldi
PARTNER"Çalışırken hissettiğim destek""Çalışırken hissettiğim destek"
İkisini ayırt etmez imkansızken bir de ünlü isme benziyorlarİkisini ayırt etmez imkansızken bir de ünlü isme benziyorlar
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

En zeki iller belli oldu! Listenin zirvesindeki il şaşırttı

En zeki iller belli oldu! Listenin zirvesindeki il şaşırttı

Yeni akım şoke etti! Cinsel ilişki sırasında kullanılan krem...

Yeni akım şoke etti! Cinsel ilişki sırasında kullanılan krem...

Çıplak pozları olay olmuştu! Bir gönderme de o isimden geldi

Çıplak pozları olay olmuştu! Bir gönderme de o isimden geldi

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Kusursuz güzellik kalıplarını yıktı! Gerçekleri gösterdi

Kusursuz güzellik kalıplarını yıktı! Gerçekleri gösterdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

En çok kitap okuyan ülkeler listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

En çok kitap okuyan ülkeler listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

“Sosyal medya gerçek değil” dedi! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

“Sosyal medya gerçek değil” dedi! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

Yamyamlıktan krallığa! İlk ve son imparator olarak tarihe geçti

Yamyamlıktan krallığa! İlk ve son imparator olarak tarihe geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.