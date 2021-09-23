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İngiltere’nin en geniş ailesi! 22 çocuğa bir torun daha eklendi

23.09.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk sahibi olmak dünyanın en mutluluk veren deneyimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak pek çok kişi ise torun sahibi olmanın çocuktan farklı ve özel bir duygu olduğunu belirtiyor. İngiltere’de bir aile çocuk mutluluğunu tam 22 kez yaşadı. Sırada ise torun sevinci var. Aile müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

İngiltere’nin en geniş ailesi! 22 çocuğa bir torun daha eklendi

İngiltere’de yaşayan Sue ve Noel Radford çifti 22 çocuğa sahip büyük bir aile olarak tanınıyor. YouTube’a çektikleri videolarla ünlenen aile, Instagram’da 412 bin takipçiye sahip. Sue ve Noel Radford çifti, 32 yaşındaki oğulları Chris’in üçüncü çocuğunun dünyaya geldiğini açıkladı. Ailenin yeni üyesini ise sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla tanıttılar.

TORUN SEVİNCİNİ 3. KEZ YAŞADILAR

22 çocuğun ebeveyni olmanın zor yanları olduğu kadar güzel taraflarının da olduğunu belirten Sue ve Noel çifti 3. kez torun heyecanı yaşadı.

AİLE

Yeni torununun fotoğrafını paylaşan Sue, "Bütün gün bu haberi paylaşmak için can atıyordum, aileye hoş geldin güzel çocuk!" notunu ekledi.

EVİ TEMİZLEMEK SAATLERİNİ ALIYOR

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Normal bir günde, hiçbir aktivite yapılmamış olsa bile evi toparlamak ve temizlemek en az üç saat sürüyor. Ailenin haftalık market harcaması ise yaklaşık 350 Sterlin (2650 TL).

BÖYLESİNE BÜYÜK BİR AİLENİN GEÇİMİ ÇOK ZOR

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Sue, bu büyüklükte bir aile ile ilgilenmenin çok zor olduğunu, ama bunun değiştirmeyi hiç istemediği bir şey olduğunu söylüyor. Sue, bazen çocuklar çok sıkıldığında sinemaya gittiklerini, ancak kişi başı 10 sterlin tutan ücretin kendilerine pahalıya patladığını anlatıyor. Bu tür etkinliklere giderken internetten grup indirimi kovaladıklarını anlatan Sue, çünkü bir aile olsak da sayı bakımından grup olarak görülüyoruz diyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere
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