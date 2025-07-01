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İngiltere'nin en yaşlı katili 58 yıl sonra yakalandı! Etekte kalan ipucu ele verdi! Polis baskınında bakın ne dedi...

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Jale Uslu

1967 yılında 75 yaşındaki Louisa Dunne isimli yaşlı bir kadına tecavüz ederek öldüren Ryland Headley isimli cani, 58 yıl sonra yakalandı. Kadının eteğindeki ipucu sayesinde yakayı ele verdi. Polis baskınında bakın ne dedi.

Ryland Headley, 1967 yılında 75 yaşındaki Louisa Dunne'ın Bristol'daki evine girerek tecavüz etmişti. Emekli kadın komşuları tarafından giysi yığınının üzerinde, vücudunda çok sayıda morlukla bulunmuştu.

İngiltere nin en yaşlı katili 58 yıl sonra yakalandı! Etekte kalan ipucu ele verdi! Polis baskınında bakın ne dedi... 1

58 YIL SONRA CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Şu anda 92 yaşında olan Headley, İngiltere'nin çözülememiş en uzun soluklu davası olduğuna inanılan olaydan 58 yıl sonra tecavüz ve cinayetten suçlu bulundu. Bristol Crown Mahkemesi'nde, polisin o dönemde Louisa'nın camında kalan avuç içi izinden yola çıkarak binlerce potansiyel şüpheliyi tespit etmeye çalıştı.

İngiltere nin en yaşlı katili 58 yıl sonra yakalandı! Etekte kalan ipucu ele verdi! Polis baskınında bakın ne dedi... 2

Ancak Headley'nin DNA'sının Louisa'nın mavi eteğinde bulunmasıyla onun spermiyle uyuşması üzerine dava onlarca yıl boyunca sürüncemede kaldı. Yıllarca kaçmayı başaran Headley, kaçak olduğu dönemde de iki yaşlı kadına tecavüz etti.

İngiltere nin en yaşlı katili 58 yıl sonra yakalandı! Etekte kalan ipucu ele verdi! Polis baskınında bakın ne dedi... 3

Yapılan otopside Louisa'nın ağzında kesikler ve morluklar olduğu, bunun da dudaklarına "sert bir şeyin" bastırıldığını gösterdiği tespit edildi. Louisa'nın vücudundan alınan sürüntü örneklerinde sperm olduğu tespit edildi ancak o dönemde bilimsel incelemeler sınırlıydı.

2003 yılında jüri üyelerine, davanın yeniden incelendiği ve polisin örneklerin Headley'nin DNA'sıyla "milyarda bir" oranında uyuştuğu bildirildi.

EVİNDE YAKALANDI, HASTAYIM DİYE BAĞIRDI

Savcılık, üç ayrı parmak izi uzmanının, "penceredeki avuç içi izinin Bay Headley'nin elinden kaynaklandığı" sonucuna vardığını söyledi. Headley, yaklaşık 60 yıl sonra nihayet Suffolk'un Ipswich kentindeki evinde yakalandı.

İngiltere nin en yaşlı katili 58 yıl sonra yakalandı! Etekte kalan ipucu ele verdi! Polis baskınında bakın ne dedi... 4

Polislerin gelip "Siz kimsiniz?" diye sorması üzerine adamın "Hastayım" diye inlediği duyuldu. Tecavüz ve cinayet suçlamalarını reddeden katilin cezası daha sonraki bir tarihte belirlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz katil
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