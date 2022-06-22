İngiltere’nin Güzin Ablası Jane O’Gorman’a sorulan soru sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! “Eski kocam cinsel ilişki için para teklif etti”

Jane O’Gorman takipçilerinin sorunlarını çözmek için oluşturduğu köşesinden birbirinden ilginç soruları paylaşıyor. Bir takipçisinin kendisine eski eşinin cinsel ilişki için para teklif ettiğini ve bu durum karşısında ne yapacağını bilemediğini söylemesi üzerine Gorman durumu diğer takipçilerinin fikrine açtı. Sosyal medya kullanıcıları genç kadının sorusu karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

“SİZCE NE YAPMALIYIM?”

Jane O’Gorman’un ismini açıklamadığı bir takipçisi maddi durumunun kötü olduğunu ve eski eşinin cinsel ilişki için kendisine para teklif ettiğini söyledi. Teklifi kabul edip etmeme konusunda kararsız kaldığını ifade eden kadın, “Sadece altı aylık evlilikten sonra 2019'da ayrıldık. Gerçek şu ki, ilk etapta asla evlenmemeliydik. Biz birbirine çok aşık bir çifttik ama bir türlü evliliği yürütemedik. Kendisini boğulmuş hissetti. Ailesine ve arkadaşlarına dayanmıyordum. Sürekli olarak tartışıyorduk.Tek ortak noktamız cinsellikti” açıklamasında bulundu.

Kariyerinin boşanma sonrasında sekteye uğradığını ve maddi olarak zor bir süreçten geçtiğini ifade eden kadın, “Çocuğumuz olmadı ve karşılıklı karar vererek ayrıldık. O zamandan beri, ben kendi işimi yürütmeye çalışırken ve başarısız oldum ve o kariyerine odaklandı. Şimdi eski kocam cinsel ilişki için para teklif etti. Sizce ne yapmlaıyım?” dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterirken Gorman, takipçisine kendi kararını vermesini öğütledi. Gorman, “Bu senin hayatın ve tamamen senin kararın olmalı. Ancak senin için endişelenen insanları görmezden gelme ve onların kalbini kırmamaya çalış. Bu durumun sizi nasıl hissettireceğine odaklanın. Mutsuz ya da mutlu olmak tamamen sizin kararınız olmalı” tavsiyesinde bulundu.



