İngiltere'nin konuştuğu Türk mafyası: '1 numaralı tehdit' diyerek duyurdular

Londra’da cinayet oranları son 10 yılın en düşük seviyesine inerken, Metropolitan Polisi bu düşüşün arkasında özellikle Türk organize suç gruplarına yönelik operasyonların bulunduğunu açıkladı. Tek bir soruşturmada yüzlerce silah ve binlerce mermi ele geçirilirken, çeteler arasındaki kanlı hesaplaşmalar tekrar gündem oldu.

Çiğdem Sevinç

Londra Metropolitan Polisi’nin başkent genelinde suç çetelerine yönelik yürüttüğü kapsamlı operasyonlar, kentteki cinayet oranlarını son on yılın en düşük seviyesine indirdi. Polis yetkilileri, bu düşüşte özellikle organize suç gruplarına, başta da Türk mafyası olarak bilinen yapılanmalara yönelik baskıların etkili olduğunu açıkladı.

Ocak ayına kadar olan bir yıllık dönemde Londra’da 97 cinayet işlendi.

SİLAHLANMAYA KARŞI ADIM ATILDI

METRO.COM'un haberine göre, Met Polisi, cinayet oranlarındaki düşüşün; yüz tanıma teknolojisinin daha yaygın kullanılması, okullarda bıçak suçlarının sonuçlarına yönelik verilen eğitimler ve sokaklardaki polis sayısının artırılmasıyla sağlandığını belirtiyor. Ancak polis kaynaklarına göre asıl belirleyici adım, organize suç gruplarının silahsızlandırılması ve dağıtılması oldu.

“1 NUMARALI TEHDİT, TÜRK ÇETELERİ”

Operasyonları yöneten isimlerden Dedektif Başmüfettiş Rick Sewart, özellikle Kuzey ve Doğu Londra’da faaliyet gösteren Türk organize suç gruplarının öncelikli hedef haline getirildiğini söyledi. Bombacılar olarak bilinen Türk kökenli eroin kaçakçılığı çetesi ile rakipleri Tottenham Boys’un, başkentteki en riskli yapılanmalar arasında yer aldığı ifade edildi.

TEK SORUŞTURMADA DEV MÜHİMMAT

Sewart, Türk çetelerinin ateşli silahlar açısından Londra ve Birleşik Krallık genelinde “en ciddi tehdit” konumunda olduğunu belirterek, Europol ve Ulusal Suç Ajansı ile birlikte yürütülen ortak operasyonlar sayesinde önemli miktarda silah ele geçirildiğini açıkladı. 2024’te başlayan tek bir soruşturma kapsamında, bir Türk organize suç grubuna ait 138 silah ve 2 bin 500 mermiye el konulduğu bildirildi.

Dedektif Başmüfettiş Sewart, uyuşturucu hatlarının kapatılmasıyla birlikte silah ele geçirme oranlarında da ciddi artış yaşandığını söyledi. Son bir yıl içinde ele geçirilen silah sayısının yüzde 75 arttığını belirten Sewart, durdurma ve arama uygulamalarının da bu başarıda etkili olduğunu kaydetti.

KANLI SAVAŞ

Polis kayıtlarına göre, Türk organize suç grupları arasında Kuzey ve Doğu Londra’da uzun süredir devam eden husumetler var. 2012 yılında, bir Türk suç ailesinin lideri olan Ali Armağan’ın Turnpike Lane istasyonu yakınlarında zırhlı Audi limuzini içinde öldürülmesi, bu çatışmaların en dikkat çeken örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Yetkililer, Bombacılar ve Tottenham Boys gibi gruplara yönelik operasyonlarla bu yapılanmalara ciddi 'darbe' vurulduğunu vurguladı.

BİR EVE POLİS BASKINI

Geçtiğimiz cuma günü polis, “Adam hattı” olarak bilinen bir uyuşturucu hattını çökertmek için şafak vakti Kuzey Londra’da baskın düzenledi. Operation Yamata kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 20’den fazla polis memuru bir eve girerek 35 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, eroin ve crack kokain temini suçlamasıyla yargılanıyor.

