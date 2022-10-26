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İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak'ın gündem olan dansı! ''İbiza'yı böyle ikna edecek''

26.10.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hint asıllı Rishi Sunak'ın İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilmesiyle gündem oldu. Başbakanlık koltuğuna oturan Sunak'ın daha önce çıktığı bir tatilde çekilen dans görüntüleri sosyal medyada yayılınca büyük ilgi gördü.

Liz Truss'ın sadece 44 gün sürdürdüğü Başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından, İngiltere'nin yeni Başbakan'ı eski Maliye Bakanı Rishi Sunak oldu. Sunak'ın başbakanlık koltuğuna oturmasıyla hakkında yayınlanmış birçok içerik de sosyal medyada ve basında yeniden servis edildi.

''İBİZA'YI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR''

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Bunlardan biri de Hint asıllı Rishi Sunak'ın yıllar önce İbiza'da çekilen görüntüleri oldu. Sunak videoda, müziğin ritmine kapılarak çılgınlar gibi dans ediyordu. İbiza'daki O Beach Club'ın sahibi Wayne Lineker, Sunak'ı etiketleyerek bu görüntüleri yeniden paylaşırken, "İbiza'daki kalabalığı kendisine oy vermesi için ikna etmeye çalışıyor" diye yazdı.

AÇIKLAMA YAPMADI

Rishi Sunak meets King Charles at Buckingham Palace

Video sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, kimileri Sunak'ın tarzına, kimileri de sık sık eleştirildiği söylenen lüks yaşam tarzına dikkat çekti. Sunak, görüntülerle ilgili henüz bir yorum yapmadı.

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İngiltere rishi sunak

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