İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak'ın gündem olan dansı! ''İbiza'yı böyle ikna edecek''

Liz Truss'ın sadece 44 gün sürdürdüğü Başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından, İngiltere'nin yeni Başbakan'ı eski Maliye Bakanı Rishi Sunak oldu. Sunak'ın başbakanlık koltuğuna oturmasıyla hakkında yayınlanmış birçok içerik de sosyal medyada ve basında yeniden servis edildi.

''İBİZA'YI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR''

Bunlardan biri de Hint asıllı Rishi Sunak'ın yıllar önce İbiza'da çekilen görüntüleri oldu. Sunak videoda, müziğin ritmine kapılarak çılgınlar gibi dans ediyordu. İbiza'daki O Beach Club'ın sahibi Wayne Lineker, Sunak'ı etiketleyerek bu görüntüleri yeniden paylaşırken, "İbiza'daki kalabalığı kendisine oy vermesi için ikna etmeye çalışıyor" diye yazdı.

AÇIKLAMA YAPMADI

Video sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, kimileri Sunak'ın tarzına, kimileri de sık sık eleştirildiği söylenen lüks yaşam tarzına dikkat çekti. Sunak, görüntülerle ilgili henüz bir yorum yapmadı.

