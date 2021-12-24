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İngiltere San Marino'yu 10-0 yenerek Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı

24.12.2021 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Milli Futbol takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki son maçında San Marino'yu 10-0 yenerek grubu lider tamamladı.

İngiltere San Marino'yu 10-0 yenerek Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı

İngiltere Milli Futbol takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki son maçında San Marino'yu 10-0 yenerek grubu lider tamamladı.

Bu sonuçla İngiltere, Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

İngiltere 1964'ten beri ilk kez bir maçta iki basamaklı bir skora ulaştı. İngiltere en son 57 yıl önce, ABD'yi 10-0 mağlup etmişti.

Maça İngiliz takımın kaptanı Harry Kane, attığı 4 golle damgasın vurdu. Kane 2021 yılı içinde milli formayla 13 gole ulaşarak bir takvim yılı içinde milli takımda en fazla gol atan İngiliz futbolcu da oldu.

İngiltere'ye galibiyeti getiren diğer golleri Harry Maguire, Emile Smith Rowe, Bukayo Saka, Tyrone Mings, Tammy Abraham ve kendi kalesine Filippo Fabbri'den geldi.

ingiltere takımı

Türkiye, Karadağ karşısında Katar bileti arayacak

Alman Stefan Kuntz liderliğindeki Türkiye A Milli Futbol takımı da 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçını bu akşam Karadağ karşısında Podgorica Stadyumu'nda oynayacak.

Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etmesinin ardından, Norveç ve Hollanda'nın puan kaybıyla birlikte Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası'na direkt katılma şansı bulunuyor.

Karadağ-Türkiye maçı 16 Kasım Salı akşamı 22.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Grubun diğer kritik maçında ise Hollanda evinde Norveç'i konuk edecek. Bu maçın da başlama saati TSİ 22.45.

türkiye milli takımı

Eleme gruplarını birinci bitiren takımlar doğrudan Dünya Kupası bileti alıyor. İkinci bitiren takımlar ise play-off oynuyor.

Türkiye'nin Karadağ'ı yenmesi durumunda; Hollanda Norveç karşısında galibiyet alırsa, Türkiye grubu ikinci sırada bitirecek.

Türkiye, Karadağ'ı yener, Norveç de Hollanda'yı yenerse grupta ilk iki sırayı averaj belirleyecek. Türkiye şu anda +1 gol averajıyla Norveç'in bir adım önünde. Averaj, hem Norveç'in hem de Türkiye'nin rakipleri karşısında yenilmesi durumunda da kritik olacak.

Hollanda ise Norveç karşısında beraberlik alır ve Türkiye de Karadağ'da galip gelirse; Türkiye ve Hollanda aynı puanda oluyor. Ama bu durumda ise Türkiye'nin birincilik şansı çok düşük. Hollanda'nın +13 gollük averaj avantajı bulunuyor. Bu kolay kapatılacak bir fark değil. Ancak Türkiye bu senaryoda ikinciliği garantileyip play-off'lara gidiyor.

Türkiye de Hollanda da galip gelirse; grubu Hollanda birinci, Türkiye ise ikinci sırada bitiriyor.

Play-off

2022 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından 13 takım katılacak.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, finallere doğrudan katılıyor.

Play-off turu maçlarında, elemelerde gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım yer alacak.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayanlardan en fazla puana sahip 6 takım, play-off turu için çekilecek kuraya seri başı olarak katılacak.

12 takım play-off turunda üç gruba ayrılacak. 24-29 Mart tarihlerinde oynanacak yarı final ve final maçlarını kazanan üç takım da Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası, bugüne kadarki turnuvaların aksine yazın düzenlenmeyecek.

32 takımlı turnuvanın açılış maçı 21 Kasım, final maçı ise 18 Aralık 2022'de oynanacak.

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