İngiltere ve Türkiye'de yapılan aynı market alışverişinin fiyat ve asgari ücret karşılaştırması

Bu konu elbette sosyal medyada da sıkça gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de yaşayan bir Türk vatandaşı market alışverişini paylaşıp ve pek çok ürün almasına rağmen ödediği fiyatı söylemişti.

Bunun paylaşım üzerine Türkiye'den de bir kişi aynı alışverişi yaparak kıyaslama gerçekleştirmişti.

İşte İngiltere ve Türkiye arasındaki ekonomik farklılığın somut örneği

İngiltere’de yaşayan bir Türk Twitter kullanıcısı, orada aldığı ürünleri yazdı ve toplamda 44 pound ödediğini söyledi.















Listede çok fazla ürün vardı vardı ve bazıları lüks tüketime giriyordu. Hepsi neredeyse 2 hafta yetecek olan bu ürünler 44 pound tutmuştu. İngiltere’de asgari ücret ise yaklaşık 1.300 pound

Türkiye’de yaşayan bir başka Twitter kullanıcısı da aynı alışverişi Türkiye’de yaparak aradaki farkı ortaya koydu.

Aynı market alışverişine ödenen fiyat farkı ise ekonominin durumunu gözler önüne serdi.













