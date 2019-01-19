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İngiltere ve Türkiye'de yapılan aynı market alışverişinin fiyat ve asgari ücret karşılaştırması

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 19.01.2019 15:16 | Son Güncelleme

Özellikle son günlerde herkesin konuştuğu ortak konu pahalılık! Döviz kurunun artmasının etkisiyle, çarşı - pazar alışverişi etkisi halkın ekonomisini sarsmakta. Öyle ki artık alışveriş yaparken iki defa düşünüyoruz ve sadece temel ihtiyaçlara yönelmeye başladık.

İngiltere ve Türkiye'de yapılan aynı market alışverişinin fiyat ve asgari ücret karşılaştırması

Bu konu elbette sosyal medyada da sıkça gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de yaşayan bir Türk vatandaşı market alışverişini paylaşıp ve pek çok ürün almasına rağmen ödediği fiyatı söylemişti.

Bunun paylaşım üzerine Türkiye'den de bir kişi aynı alışverişi yaparak kıyaslama gerçekleştirmişti.

İşte İngiltere ve Türkiye arasındaki ekonomik farklılığın somut örneği

İngiltere’de yaşayan bir Türk Twitter kullanıcısı, orada aldığı ürünleri yazdı ve toplamda 44 pound ödediğini söyledi.

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Listede çok fazla ürün vardı vardı ve bazıları lüks tüketime giriyordu. Hepsi neredeyse 2 hafta yetecek olan bu ürünler 44 pound tutmuştu. İngiltere’de asgari ücret ise yaklaşık 1.300 pound

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Türkiye’de yaşayan bir başka Twitter kullanıcısı da aynı alışverişi Türkiye’de yaparak aradaki farkı ortaya koydu.

Aynı market alışverişine ödenen fiyat farkı ise ekonominin durumunu gözler önüne serdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi ingiltere market alışverişi Türkiye ücret kıyaslama

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
işte alım gücü farkı. Ülkemizde insanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz duruma geldi. muasır medeniyetlerle aramızdaki farkın en acı göstergesidir bu. gidilmeyen yol, geçilmeyen köprü yapmak marifet değil.
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