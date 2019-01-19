İngiltere ve Türkiye'de yapılan aynı market alışverişinin fiyat ve asgari ücret karşılaştırması

Bu konu elbette sosyal medyada da sıkça gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de yaşayan bir Türk vatandaşı market alışverişini paylaşıp ve pek çok ürün almasına rağmen ödediği fiyatı söylemişti.
Bunun paylaşım üzerine Türkiye'den de bir kişi aynı alışverişi yaparak kıyaslama gerçekleştirmişti.
İngiltere’de yaşayan bir Türk Twitter kullanıcısı, orada aldığı ürünleri yazdı ve toplamda 44 pound ödediğini söyledi.
Aynı market alışverişine ödenen fiyat farkı ise ekonominin durumunu gözler önüne serdi.
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