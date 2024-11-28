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Inner Peace: Ortadoğu’da Barışa Umut

28.11.2024 16:55
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Ortadoğu’da tırmanan Filistin-İsrail gerilimi, bölgeyi sarsmaya devam ederken, çatışmalar Gazze’deki insani krizi derinleştiriyor. İsrail ve Hamas arasındaki yoğun çatışmalar nedeniyle Gazze’de elektrik, su, gıda ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarda ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Inner Peace: Ortadoğu’da Barışa Umut

Bu durum, sivil nüfusun güvenliğiyle ilgili endişeleri artırırken Ürdün ve Mısır gibi komşu ülkeler de savaşın etkilerini doğrudan hissetmeye devam ediyor. Bölgedeki kriz, istikrarsızlık riskini büyüterek yeni bir çatışma ortamının kapısını aralıyor. 

Bu zor koşullarda, Avrupa Entegrasyon Derneği'nin katkılarıyla iki yıldır sürdürülen Inner Peace projesi, çatışmalardan olumsuz etkilenen gençlerin barış inşasında aktif rol almalarını sağlamak ve bölgede kalıcı huzura katkıda bulunmak amacıyla yola çıktı. Proje, gençlerin psikolojik dayanıklılık kazanmasını, barış ortamının inşası ve korunması için ihtiyaç duyulan becerilere sahip olmalarını hedefliyor.

9 Kasım 2024 tarihinde Türkiye, Litvanya, Filistin, Ürdün, İsveç ve Mısır ortaklığıyla gerçekleşen uluslararası etkinlikte çeşitli ülkelerden gelen araştırmacılar bir araya gelerek proje boyunca elde ettikleri kazanımları ve geliştirdikleri barış vizyonlarını diğer katılımcılarla paylaştı. 

Açıklamada bulunan Avrupa Entegrasyon Derneği Denetim Kurulu Başkanı ve Direktörü, Turgut Kaan Akkoca, projeye dair duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi: “Inner Peace projesiyle temel amacımız, geleceğimiz olan gençlerin barış ortamı inşası süreçlerine aktif katılım sağlayarak, bu süreçlerin yürütülmesi için gerekli becerilere sahip olmalarını sağlamaktı. Bu bağlamda kilit partnerlerle yürüttüğümüz bu proje barışın inşaası anlamında Türkiye’nin rolünün önemini, adil bir düzenin öncelikle Ortadoğu ve tüm Dünya’da Türkiye’nin öncülüğünde gerçekleşebileceğini göstermektedir.”

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Al Quds Open Üniversitesi Uluslararası ve Dış İlişkiler Başkan Danışmanı Dr. Inshirah Nabhan ise projenin önemine dikkat çekti: “Gençlerin iç huzuru bulmaları için öncelikle huzurlu bir çevrede olmaları gerektiğine inanıyorum. Inner Peace hareketliliği boyunca birilerinin gençlerimizi gerçekten önemsediğini görmek, bizim için çok sevindiriciydi. Bu tür projeler, gençlerin hem kendilerini hem de toplumlarını daha iyi bir yere taşımaları için büyük bir fırsat sunuyor.”
Inner Peace projesi, çatışmaların gölgesinde büyüyen gençlerin dayanışma, empati ve barışa duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Proje, özellikle psikososyal destek, iletişim ve liderlik becerilerini geliştirerek, gençlerin kriz durumlarında bile barışa katkı sunabilecek niteliklere sahip olmalarını sağlıyor. Ortadoğu’da barış için yapılan bu tür çalışmalar, gençlerin barış süreçlerinde daha aktif rol alması adına umut verici bir adım olarak görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Filistin
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