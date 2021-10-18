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  4. İnsan kemikleri satan TikTok kullanıcısı Jon Pichaya Ferry, sosyal medyada tartışmaları ateşledi

İnsan kemikleri satan TikTok kullanıcısı Jon Pichaya Ferry, sosyal medyada tartışmaları ateşledi

18.10.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta ‘JonsBones’ ismiyle tanınan Jon Pichaya Ferry, New York’ta yaşıyor ve kurduğu çevrimiçi şirketi sayesinde insan kemiklerini satılığa çıkartıyor. Bu satılık kemikler arasında omurgalar ve fetüs kafatasları dahi yer alıyor. Müşterilerinin masörlerden, üniversite öğrencilere ve sanatçılara kadar uzandığını söyleyen Ferry, sosyal medyada tepki çekti.

İnsan kemikleri satan TikTok kullanıcısı Jon Pichaya Ferry, sosyal medyada tartışmaları ateşledi

TikTok hesabında 500 bin takipçisi bulunan ve her biri gönderisi yaklaşık 22 milyon kişi tarafından beğenilen Jon Pichaya Ferry kedisi Chonk ile New York’ta hayatını sürdürüyor. 21 yaşındaki sosyal medya kullanıcısı diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği ise işin bir hayli ilginç olması. Çevrimiçi şirketi aracılığıyla insan kemikleri satan genç adam, bu iş fikrinin çocukken babasının kendisine bir fare iskeleti hediye etmesi ile ortaya çıktığını söyledi.

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Satışa sunulacak olan kemikleri Ferry, tıp eğitimi için kullanılan tıbbi kaynaklardan temin ettiğini ifade etti. Yaygın olarak müşterilerinin araştırma kuruluşları, müzeler ve üniversiteler olduğunu söyleyen Ferry, aynı zaman tıp alanıyla yakından ilgilenen koleksiyonerlerden özel telefonlar aldığını da söyledi. Kayıp insanları bulmak için köpekleri eğiten arama kurtarma ekiplerine de satış yaptığını sözlerine ekledi. Sattığı kemiklerin fiyatı ise 20 ile 6 bin dolar (180 TL – 54 bin TL) arasında değişiklik gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
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