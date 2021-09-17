Bu kadarı “pes” dedirtti! OnlyFans fenomeni Renee Gracie, idrarını satarak milyonlarca dolar kazanıyor

OnlyFans platformunda yaşanan olaylar ve kullanıcıların talepleri çoğu zaman şaşırtıcı boyutlara ulaşabiliyor. 26 yaşındaki Renee Gracie, 2020 yılında açtığı OnlyFans hesabında kısa sürede binlerce takipçiye ulaşmayı başardı. Ancak bu popülerlik sonucunda abonelerinin pek çok ilginç isteğini karşılamak zorunda kaldığını itiraf etti. Gracie yaptığı açıklamada abonelerinin ondan idrarını şişelere koyarak göndermesini ve koltuk altını videoya çekmesini istediğini söyledi. Açıklaması ile şaşkınlık yaratan Gracie ise takipçilerinin isteklerini yerine getirmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor.

İDRARINI YAPARKEN VİDEOLAR ÇEKİYOR

Instagram’da da oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gracie, sosyal medya fenomenliği yapmadan önce araba yarışlarına katılıyordu. Sosyal medya sayesinde aylık gelirini 2 katına çıkarttığını ifade eden Gracie, “Abonelerimin özel isteği ile idrarımı yaptığım sırada videolar çekiyorum. Daha sonrasında ise bunları onlara gönderiyorum.” dedi.

Şişelediği idrarını fiziksel olarak göndermek için hijyenik yollar aradığını belirten Gracie, dökülmemesi için özel paketleme sistemine geçeceğini söyledi.



