Kendisini eleştiren matematikçiyi de üye yaptı! OpenAI’dan dikkat çeken hamle

OpenAI, yapay zekâ modelinin matematik alanındaki çalışmalarına yönelik eleştirilerin ardından bağımsız bir Matematik ve Yapay Zekâ Danışma Grubu kurdu.

Webtekno'da yer alan habere göre grup, yapay zekânın ürettiği matematiksel sonuçları değerlendirecek ve OpenAI ile matematik dünyası arasında bir köprü görevi görecek.

DANIŞMA GRUBUNUN YETKİLERİ VE SINIRLARI

Grubun görevi, OpenAI'ın matematik alanındaki yapay zekâ çalışmalarına bağımsız bir akademik bakış sağlamak. Üyeler, yapay zekâ tarafından elde edilen sonuçların matematik açısından önemini değerlendirecek ve bunların kamuoyuna nasıl sunulacağı konusunda görüş bildirecek.

Üyeler bu görev karşılığında ücret almayacak. Kendi görüşlerini kamuoyuyla bağımsız şekilde paylaşabilecek ve grubun gelecekteki üyeleri üzerinde söz sahibi olabilecekler. Yani grup, OpenAI'ın bünyesinde çalışan bir ekipten çok, şirkete dışarıdan görüş sunan bağımsız bir yapı olarak konumlanıyor.

Fakat yetkilerinin bir sınırı var. Grup, OpenAI'ın matematik araştırmalarını durduramaz, çalışmaların hızını belirleyemez veya projelerin yönünü değiştiremez. İleri Araştırmalar Enstitüsü de yaptığı açıklamada herhangi bir yapay zekâ şirketinin kararları üzerinde yetki sahibi olmadığını açıkça belirtti. Son karar yine OpenAI'a ait olacak.

GRUBUN KURUCU ÜYELERİ ARASINDA DİKKAT ÇEKEN İSİM

Danışma grubunun ilk üyeleri arasında alanında tanınan dokuz matematikçi bulunuyor. Listedeki isimlerden biri ise son dönemdeki tartışmalar açısından özellikle önemli: İleri Araştırmalar Enstitüsü'nden Camillo De Lellis.

De Lellis, hem yeni danışma grubunda yer alıyor hem de yapay zekâ laboratuvarlarını eleştiren açık mektuba imza atan 25 Fields Madalyalı matematikçiden biri. Üstelik bu mektubu imzalayan isimler arasında gruba dahil edilen tek matematikçi de o.

Bu nedenle yeni yapı, matematik dünyasındaki görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmaktan çok, farklı görüşlerin OpenAI'ın yapay zekâ araştırmalarıyla aynı masa etrafında buluşabileceği bir alan oluşturuyor. Yapay zekânın matematikte nereye kadar ilerleyebileceği kadar, bu ilerlemenin nasıl denetleneceği ve akademik dünyayla nasıl paylaşılacağı da tartışılmaya devam edecek.