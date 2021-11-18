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İnsanlar çift yaratılmış! Şarkıcı Olivia Rodrigo’ya benzerliği sayesinde sosyal medyada popüler oldu

18.11.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“İnsanlar çift yaratılmıştır” sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Özellikle ünlü isimlere benzeyen kişiler sosyal medyada bir hayli fazla dikkat çekiyor. Hatta bazıları hayran oldukları ünlülere benzemek için estetik operasyonlar olmayı dâhi göze alıyor. Doğal bir şekilde ünlü isimlere benzeyenler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini uyandırıyor.

İnsanlar çift yaratılmış! Şarkıcı Olivia Rodrigo’ya benzerliği sayesinde sosyal medyada popüler oldu

Sian McKeever adlı kadın, kendisini şarkıcı ve oyuncu olan Olivia Rodrigo ile karıştırıldığını iddia ettiği bir paylaşım yaptı. Olivia Rodrigo’nun Met Galası’nda ‘Good For You’ şarkısını seslendirdiği andaki kombini ve saç şekline benzer bir şekilde kamera karşısına geçen McKeever, takipçilerini şaşırtmayı başardı. Ünlü isme benzetilmekten gurur duyduğunu ifade eden McKeever’in paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

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SOSYAL MEDYA KULLANICILARINI HAREKETLENDİRDİ

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Olivia Rodrigo’nun ikizi olarak adlandırılan Sian McKeever’ın paylaşımına sosyal medya kullanıcıları, “Bu aynı kişi değil mi?” yorumunu yaptı. Birkaç sosyal medya kullanıcısı ise Sian McKeever’ın Millie Bobby Brown ve Olivia Rodrigo kombinasyonu gibi göründüğünü öne sürdü. Sian McKeever’ın benzetildiği diğer yıldız isimler arasında ise Keira Knightley, Natalie Portman ve Bella Hadid yer aldı. Benzetildiği tüm isimleri kendisi için bir idol olarak gördüğünü belirten Sian McKeever, karşılaştırmaları bir iltifat olarak kabul ettiğini dile getirdi.

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