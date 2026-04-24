İnsanlara olan güvenini kaybedince dağa yerleşti! 12 yıl Robinson Crusoe gibi yaşadı

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Karatepe mahallesinde yaşayan ve yaklaşık 12 yıl önce, insanlara olan güvenini kaybedince dağda kurduğu bir çadırda ilkel şartlarda yaşamaya başlayan 57 yaşındaki Davut Günel yerel yönetimlerin ve hayırseverlerin desteği ile modern hayata kavuşturuldu. Çadır kurduğu alana konteynır ev konulan, güneş paneli ile elektrik ve elektrikli ev aletlerine kavuşturulan Günel, ömrünün kalan kısmını tabiatla iç içe dağda ve tek başına devam edeceğini belirtti.

İnsanlara olan güvenini kaybedince dağa yerleşti! 12 yıl Robinson Crusoe gibi yaşadı

Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Karatepe Köyü'nde 1969 yılında dünyaya gelen Davut Günel, 40 yaşlarına kadar köyde çiftçilik yapıp ailesi ile birlikte yaşadı. Bu süreçte hiç evlenmeyen Günel, 45 yaşlarında iken iddiaya göre güvendiği bazı kişiler tarafından haksızlığa uğradığını düşününce insanlarla birlikte yaşamaktan vazgeçip dağda babasından kalma bir araziye naylondan çadır kurup adeta Robinson Crusoe gibi tek başına yaşamaya başladı.

İnsanlara olan güvenini kaybedince dağa yerleşti! 12 yıl Robinson Crusoe gibi yaşadı 1

Çevresinde sevilen ve iyi niyeti ile tanına Davut Günel'in bu durumunun haber olması üzerine yerel yönetimler ve bazı hayırseverler devreye girip Günel'in çadır kurduğu alana konteynır konulup alan yaşanabilir hale getirildi. Yaklaşık 12 yıldır dağda tek başına yaşamını sürdüren Günel'in yaşadığı alan güneş paneli ile elektriğe kavuşturulup elektrikli ev aletleri de konuldu.

İnsanlara olan güvenini kaybedince dağa yerleşti! 12 yıl Robinson Crusoe gibi yaşadı 2

Kendisine yardımcı olan herkese teşekkür eden Davut Günel, yaşamını burada sürdürmeye kararlı olduğunu belirterek, günlerini ibadet yaparak geçirmeye gayret ettiğini belirterek, "Hayat bazen insanı tahmin etmediği yerlere sürükleyebiliyor. Ben de belli bir yaştan sonra böyle bir hayatı seçtim. Adeta kendimi yalnızlığa vurdum. Ama insanlar beni seviyormuş. Benimle ilgilendiler. Yardımcı oluyorlar. Yemeğimi veriyorlar. Su ihtiyacımı kışın yağmur suyu toplayarak karşılıyorum. Yazın ise bir şekilde su taşıyorum. Hayatımdan şikayetçi değilim" diye konuştu.

İnsanlara olan güvenini kaybedince dağa yerleşti! 12 yıl Robinson Crusoe gibi yaşadı 3

"NE MALINIZA NE DE ŞİRİN GÖRÜNEN ÇEVRENİZE GÜVENMEYİN"

Bir zamanlar köyün en varlıklı ailesinin oğlu olduğunu ancak insanoğlunun hayatta ne ile karşılaşacağını bilemediğini ifade eden Davut Günel, "Ailem oldukça varlıklı idi. Annem-babam hayatta iken köyümde yaşamaya devam ettim. Annem babam ölünce Köşk'te yaşamaya başladım. Bu süreçte ne kadar güvendiğim insan varsa zararı hep onlardan gördüm. Hal böyle olunca fani dünyada kimseyi kırmamak için dağlara çıktım. Atalarımdan kalan bu yere naylon çadır kurdum. Yıllarca fiziki olarak oldukça kötü şartlarda yaşadım. Ancak manevi olarak çevremdekilerden uzaklaşıp rahat etmeye çalıştım. Sağ olsun yardımsever insanlar bulunduğum ortamın fiziki şartlarını da güzelleştirdiler. Bu şekilde yalnız başıma yaşayıp gidiyorum" diyerek yaşam şartlarını değiştiren herkese teşekkür etti.

İnsanlara olan güvenini kaybedince dağa yerleşti! 12 yıl Robinson Crusoe gibi yaşadı 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

