İnsanlara sarılarak servet kazanıyor! Cinsellikle bir ilgisi olmadığını iddia ediyor... ''99 farklı pozisyon var''

Bir podcast yayınında yaptığı açıklamada sıra dışı kariyeri hakkında konuşan Robinson, dokunma terapisine odaklanan bire bir seanslar sunduğu işinin hızla büyüdüğünü açıkladı. Kendisinden ofislere gelmesini ve stresli çalışanlara sarılmasını talep eden kurumsal müşterilerden tutun, engelli bireylere kadar her türlü danışanına yardımcı olmak için elinden geleni yapan kadın, son aylarda, gazilere ve yalnız insanlara ve akıl sağlığı sorunları olanlara yardım ettiğini söyledi.

TELEVİZYONDA GÖRMÜŞ

Missy, kucaklaşma seansı başına yaklaşık 100 dolar kazanıyor. Sarılma terapisinin aslında insanların düşündüğünden çok daha uzun süredir var olduğunu, 2010 yılında başlatıldığını ve 2016'dan beri Avustralya'da uygulandığını söyleyen Robinson, bunun bir meslek olduğunu bir televizyon programında gördüğünü ve araştırmaya başladığını anlattı.

99 FARKLI POZİSYON VAR

Zaten bir terapist olan Missy, kucak terapisi fikrine hemen kapıldı ve hizmet listesini genişletmeye karar verdi. Bu hizmeti vermek için pek çok eğitimden geçtiğini ve bir sarılma terapisi diploması olduğunu söyleyen Robinson, "Aslında, kanepede ve yatakta deneyebileceğiniz 99 farklı kucaklama pozisyonu olan Cuddle Sutra adlı bir kitap altında çalışıyoruz." diye açıkladı.

''TAMAMEN CİNSELLİK DIŞI''

Bazı insanların yanlış bir şekilde hizmetlerinin cinsel içerikli olduğunu varsaydıklarını söyleyen Missy, bunun doğru olmadığını dile getirdi. "Sarılmaya ihtiyaç duyduğun zamanları düşünüyorsun. Mutlu olduğunda, üzgün olduğunda, harika bir şey başardığında ve bu tür şeyler. Tamamen cinsellik dışı." diye konuştu.