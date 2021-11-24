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İnsanlığın son umudu orada! Dünyanın gündemine yerleşen yer: Svalbard takımadaları

24.11.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en kuzeyindeki yerleşim yeri olan Svalbard, Norveç’e bağlı bir takımada olarak biliniyor. Atlantik Okyanusu’nun kuzeyinde bulunan Svalbard takımadaları soğuk ikliminin yanında insanlığın son umudu ve Modern Nuh'un gemisi olarak nitelenen kıyamet ambarını barındırıyor.

İnsanlığın son umudu orada! Dünyanın gündemine yerleşen yer: Svalbard takımadaları

Svalbard takımadalarının idari merkezi Longyearbyen olarak kabul ediliyor. Nüfusun büyük bir bölümü bu bölgede yaşamayı tercih ediyor. 1900’lü yılları başlarında yapılan bir anlaşma ile 40’a yakın ülkenin adada yerleşim kurmasına hak tanındı. Günümüzde bu hakkı sadece Norveç ve Rusya kullandı. Takımadalar insan cesedinin dünya üzerinde hemen hemen hiç bozulmadan kaldığı nadir yerlerden biridir. Adaların %60 buzullardan, dağ ve fiyortlardan oluşuyor

MODERN NUH’UN GEMİSİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

İnsanlığın son umudu olarak bilinen Norveç'teki ambar, bu adının hakkını veren özelliklere sahip. Yaşanabilecek savaşlara, doğal felaketlere karşı inşa edilen ambarda Dünya'nın dört bir yanından gelen 500 milyondan fazla tohum ve bitki depolanıyor.

KÜRESEL ISINMADAN ETKİLENDİ

Svalbard'da iklim, son yıllarda bütün kutupsal bölgelerde olduğu gibi eskiye nazaran ısındı. Bugün artık Svalbard adalarının etrafını gemiyle dolaşmak mümkün hale geldi. Hızlı eriyen buzdan dolayı artık avlanacak yerleri yeterince bulamayan kutup ayılarının açlıktan ölmeleri tehlikesi doğmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Norveç
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