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İnsanlık Suçu final bölümü izle: Son bölümde neler oldu? (İnsanlık Suçu neden final yaptı?)

DİZİ HABERLERİ  | 20.05.2018 11:05 | Son Güncelleme

İnsanlık Suçu final bölümü ile dün akşam Kanal D ekranlarına geldi. Gizem Karaca, Kaan Yıldırım, Deniz Uğur, Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerde oynadığı İnsanlık Suçu dizisi, 8. bölümü ile ekranlara veda etti. İnsanlık Suçu final bölümünde neler oldu? Cemal istediğini elde etti mi? İnsanlık Suçu neden final yaptı? İnsanlık Suçu 8. son - final bölümü haberimizde.

İnsanlık Suçu final bölümü izle: Son bölümde neler oldu? (İnsanlık Suçu neden final yaptı?)

İnsanlık Suçu final bölümü ile dün akşam ekranlara veda etti. Kanal D'de cumartesi günleri ekrana gelen İnsanlık Suçu'nda Gizem Karaca, Kaan Yıldırım, Deniz Uğur, Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerde yer alıyordu. Adana'da yoksul bir hayat süren Cemal'in babasının ölümü sonrasında çok zengin olan amcası Sami ortaya çıkıyor ve ona servetinden pay vermeyi teklif ediyor. Annesi ile Cemal'i Sami'den uzak tutmaya çalışıyor. Cemal'in hayatı bundan sonra farklı bir boyuta geçiyor. İnsanlık Suçu final bölümünde Gökhan, Suna'yı bıçakladı. Cemal son dakikada yetişti. İşte İnsanlık Suçu final bölümü...

İnsanlık Suçu son bölüm izle

İNSANLIK SUÇU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnsanlık Suçu 8. Bölümde, beklenmedik gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Cemal ve Suna aşkının önündeki engeller tam kalktı derken yeni bir sorun daha çıkıyor. Cemal'in Suna'yla birlikte olmasını kabullenemeyen Gökhan boş durmuyor. İntikam almak çin fırsat kollayan Gökhan, elindeki bütün kozları kullanmaya başlıyor. Ne yaparsa yapsın onları ayırmayı başaramayan Gökhan en etkili planını ise en sona saklıyor.

Suna'yı Cemal'e zarar vermekle tehdit eden Gökhan, onu evlenmeye zorluyor. Bir anda içinde bulunduğu durumun şokuyla ne yaşadığını anlayamayan Suna ise çaresiz kalıyor. Bunca olan şeyden sonra Cemal'e artık zarar gelmesini istemeyen Suna, Gökhan'la evlenmeyi kabul etmek zorunda kalıyor. Gökhan ise zaferini ilan ediyor. Tüm bu olanlardan habersiz Cemal ise tüm ailenin karşısına çıkarak Suna'yla birbirlerini sevdiklerini ilan ediyor. Bu sözler karşısında hem babaannesi hem de amcası Sami tarafından tepki alan Cemal, geri adım atmıyor.

Bu birlikteliğe şiddetle karşı çıkan Sami, Suna'ya fikrini sormak istiyor. Suna ise Gökhan'la evlendiklerini açıklıyor. Cemal, bu evliliğe inanmıyor ve Gökhan'ın bir oyunu olduğunu anlıyor. Sami ve Cemal, ilk defa çok sert şekilde karşı karşıya geliyor...

İNSANLIK SUÇU NEDEN FİNAL YAPTI?

Kanal D'de Cumartesi akşamları ekrana gelen dizinin son bölümü Total grubu reytinlerde 6. sırada, AB grubunda ise 4. sırada yer aldı. Dizinin yeni sezonda zorlu rakipleri karşısında reytinglerinin düşeceğini tahmin eden kanal yönetimi erken final kararı aldı. Dizinin çekimleri Adana'da başlamış, İstanbul'a taşınmıştı. Adana'da zor bir hayat yaşayan Cemal'in İstanbul'a oldukça varlıklı olan amcasının yanına taşınmasıyla yaşanan olayları anlatan dizi bu hafta 8. bölümde ekrana veda etti. İnsanlık Suçu final bölümü ise, reytinglerde Totalda 12. sırada, AB'de 7. sırada, ABC'de 6. sırada yer aldı.

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