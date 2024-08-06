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  4. Instagram erişim engeline bir tepki de Hadise'den geldi! 'Hep karşıydım...'

Instagram erişim engeline bir tepki de Hadise'den geldi! 'Hep karşıydım...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.08.2024 16:45
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Son dönemde sahne tarzı ve iddialı dansları ile adından söz ettiren Hadise 'Esas Oğlan' dizisiyle oyunculuğa da adım attı. Her yaptığı adeta olay olan ünlü isim şimdi de Instagram erişim engeline gösterdiği tepki ile gündem oldu. Hadise, 4 gündür kapalı olan Instagram'a daha fazla dayanamadı.

MYNET-Özel hayatı, cesur sahne kostümleri ve dansları ile adından sıkça söz ettiren Hadise son olarak 'Esas Oğlan' dizisiyle oyunculuğa da adım attı.

Her adımı, her açıklaması ve her yaptığı adeta olay olan ünlü isim şimdi de Instagram erişim engeline gösterdiği tepki ile gündemde.

kapak hadisee

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan bir kararla 4 gündür kapalı olan Instagram'ın akıbeti bilinmezken bu karara tepki gösteren isimlerden biri de Hadise oldu.

HADİSEE

'HEP KARŞIYDIM...'

Ünlü şarkıcı X (twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda 'Yasaklara, kısıtlamalara ve özgürlüklerin engellenmesine hep karşıydım ve hep karşı olacağım! Getirilen erişim yasağının kaldırılmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

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Hadise Instagram
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