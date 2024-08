Instagram erişim engeline bir tepki de Hadise'den geldi! 'Hep karşıydım...'

MYNET-Özel hayatı, cesur sahne kostümleri ve dansları ile adından sıkça söz ettiren Hadise son olarak 'Esas Oğlan' dizisiyle oyunculuğa da adım attı.

Her adımı, her açıklaması ve her yaptığı adeta olay olan ünlü isim şimdi de Instagram erişim engeline gösterdiği tepki ile gündemde.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan bir kararla 4 gündür kapalı olan Instagram'ın akıbeti bilinmezken bu karara tepki gösteren isimlerden biri de Hadise oldu.

'HEP KARŞIYDIM...'

Ünlü şarkıcı X (twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda 'Yasaklara, kısıtlamalara ve özgürlüklerin engellenmesine hep karşıydım ve hep karşı olacağım! Getirilen erişim yasağının kaldırılmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.